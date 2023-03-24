外熱內冷 豐田Camry將在日停售

日本 經濟新聞報導，豐田 汽車已通知經銷商，計畫日本市場今年底停賣Camry。這個43年歷史的旗艦車款，在日本的銷售將畫下句點，反映這款車在全球儘管熱銷逾2100萬輛，在日本本土卻未受到消費者青睞。

報導指出，豐田仍會繼續生產Camry，但僅供出口。Camry主要生產據點有日本愛知縣的堤工廠、中國與美國。在日本停售Camry將分階段進行，目前已經幾乎停止接受新訂單；正在開發的Camry新款車，只會銷往海外市場。

Camry在1980年推出，至今在日本市場的銷量累計僅130萬輛。但在海外市場，Camry銷售到全球100多國，截至去年底，累計銷量超過2,100萬輛。

日經指出，Camry在美國市場特別受歡迎，到2016年前連續15年蟬聯最暢銷客車，全美總銷量逾1300萬輛，在中古車市場的售價也相對較高。不過，近年美國市場流行車款轉向SUV ，2017年，豐田在美國的最暢銷車款變成RAV4，取代Camry。

Camry在海外市場仍維持穩定需求，去年全球銷量約60萬輛。在國內市場就沒那麼熱門，去年日本銷量不到6000輛，原因除了車用半導體短缺，還有日本現在明顯偏好SUV和minivan。