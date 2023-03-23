FT：安謀打算漲價 激進調整授權金模式 牽動聯發科高通

英國晶片設計業者安謀（Arm）傳出計劃調漲價格。（路透）

晶片 設計業者安謀（Arm）打算調漲價格，消息人士透露，安謀近期已通知包括聯發科在內的多家大客戶其商業模式將大幅改變，改依產品的價值向裝置業者收取授權費。此時母公司軟銀集團希望安謀提高營收與獲利，以利今年在紐約上市前吸引投資人。

英國金融時報報導，根據多位產業主管和前員工的說法，安謀計劃停止基於晶片的價格向晶片業者收取自家晶片設計的授權費，而是改為基於裝置產品的價值，向裝置的製造商收取費用。

這代表，安謀每賣出一次晶片設計賺取到的費用會比原先高幾倍，原因是智慧手機 平均比一塊晶片貴上許多。目前，市面上逾95%的智慧手機都採用安謀的半導體設計架構。

如此的調整會是安謀數十年來最大的商業策略調整。一位去年離開安謀的高級員工表示：「安謀正向客戶表示，『我們想要對廣泛的同樣產品收取更多錢』。軟銀此舉的目的，是要測試安謀獨占市場的價值。」

軟銀計劃在安謀首次公開發行股票（IPO）後保留多數股權，並計劃開始推動安謀最快在明年初改變收費方式，但客戶迄今不願接受新的安排。

多位消息人士透露，聯發科、中國晶片生產商紫光展銳、高通 ，以及包括小米和Oppo在內多家大陸智慧手機製造業者都已被通知安謀擬議中的定價政策調整。

安謀會把自家設計授權給晶片業者，這些業者再產出晶片用於智慧手機、電腦與汽車。安謀會對含有其設計架構晶片收取授權費，並在每一塊晶片出貨時再度收費。

安謀在過去一年更積極推動現有授權模式漲價，尤其是對為智慧手機生產晶片的客戶。安謀去年下半年已與最大客戶陷入訴訟戰，指控高通未經其許可使用其智慧財產權。在反訴中，高通指控安謀已告知高通一家以上的客戶，它將停止對中央處理器（CPU）授權給所有晶片商，只會提供授權給裝置業者。

根據安謀將提出的新商業模式，授權費將根據行動裝置的「平均銷售價格」而非晶片的價格來計價。這樣的調整主要涉及安謀最重要的「Cortex-A」設計，這是開發智慧手機處理器的必備關鍵。

實際上，在電信設備市場中，根據裝置的價格來收取授權費是普遍做法，例如高通、諾基亞和愛立信都是如此，但在安謀例子中，爭議點是在實施不同的銷售模式很久之後，才要調整定價策略。

根據TechInsights分析師說法，目前，高通的智慧手機運算晶片平均價格約40美元，聯發科為17美元，紫光展銳為6美元；安謀對基於其設計架構的每一塊晶片收取其價格1%至2%的授權費。

相較下，2022年銷售的智慧手機平均價格為335美元。雖然安謀不太可能尋求收取每部手機1%至2%價格的授權費，但知情人士說，安謀會制定出一種新的計價方式，大幅提升整體獲利。

中國一家智慧手機大廠的主管說：「授權金額將比現在安謀獲得的高出至少好幾倍。我們被告知，他們希望能從2024年開始進行這樣的調整。」

包括蘋果在內的一些安謀客戶同時既是晶片製造商，也是裝置製造商，而且已經與安謀簽有特殊的授權協議。知情人士說，蘋果沒有參與關於安謀改變商業模式的相關討論。

金融時報說，安謀、軟銀、高通、聯發科、紫光展銳、小米和Oppo都不願置評。