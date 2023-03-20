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台積電化學品儲罐供應商 是日本晶片業的隱形珠寶

編譯季晶晶／綜合外電
分析師說，生產巨型鋼製儲罐的華爾卡（Valqua）股價被低估。（彭博資訊）
分析師說，生產巨型鋼製儲罐的華爾卡（Valqua）股價被低估。（彭博資訊）

世上最先進半導體的製造，不能少了近百年歷史、生產巨型鋼製儲罐的日商華爾卡（Valqua），台積電需要的所有儲罐幾乎全由該公司提供。

1927年成立於東京的華爾卡生產特製的超潔淨容器，用來儲存晶片製造所需的化學品，本年度的銷售料將創新高。僅管今年來股價大漲27%，但Ichiyoshi Research Institute分析師Mitsuhiro Osawa說，這家公司仍然被低估。根據Osawa，華爾卡是全球此類儲罐的最大供應商，台積電使用的每個儲罐幾乎全由該公司提供，令台灣眾多規模較小的競爭對手相形見絀。

每個晶圓代工廠通常需要數百個定製的儲罐，直徑最大可達4公尺，高度9公尺，要鋪上用氟素材製成的桶槽內襯。而將不可彎的非黏性薄片完美於貼合於曲面，需要靠熟練工人的雙手。連接罐體和機械的管道也必須鋪上內襯，整個罐體的生產過程都在潔淨環境中進行。

華爾卡總裁Yoshihiro Hombo表示： 「只要有分子級的雜質，整個儲罐的化學溶液就全報廢了，因為會大幅降低尖端晶片製造的良率。我們和化學品製造商在超潔淨環境下製作、運輸和儲存這些溶液來支持整個供應鏈，這無法輕易複製。」

華爾卡的銷售超過半數來自半導體廠，與晶片業之間的密切關係有助其在競爭同業中脫穎而出。這支股票的股價過去三年增加一倍，市值膨脹到4.7億美元，是日本最有價值的機械橡膠產品供應商。華爾卡1月公布營業利潤大增41%，而該公司董事長聲稱對營收在未來四年可成長至少30%深具信心。

Hombo說，晶片廠客戶沒有放緩支出的跡象，儘管市場需求自疫情期間的高點急劇下滑。台積電之外另一半導體巨擘三星電子自行生產儲罐。

華爾卡可能增加支出以加速成長。上月剛宣布要在日本愛知縣新建一家生產儲罐的工廠，這是2008年以來首次在日本設立新廠，預計2025年1月投產，此舉有一部分是因應擔心台灣地緣政治風險的客戶要求。

在全球晶片製造設備供應鏈裡，日本有不少公司在不可或缺的利基市場占據主導地位，例如全球晶圓切割機大廠DISCO，以及光學液晶材料大廠JSR公司，後者的高純度化學品在半導體廠房裡儲存於華爾卡的儲罐。

晶片 日本 台積電

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