LME鎳塊變石頭 亞洲延後一周重啟鎳交易

倫敦金屬交易所（LME）表示，由於部分鎳合約出現問題，已將原訂今（20）日重啟的亞洲時段鎳交易延後一周。（路透）

倫敦金屬交易所（LME）表示接獲消息，發現在鹿特丹一處LME認證倉儲中，一小部分鎳合約實物竟遭掉包，變成幾袋石頭，重創市場對LME的信心。

LME表示，由於部分鎳合約出現問題，已將原訂今（20）日重啟的亞洲時段鎳交易延後一周。

儘管上述合約涉及的鎳僅占LME活躍鎳庫存的0.14%，但由於一般公認LME的合約不會有問題，因此即使是部分合約可能出狀況的消息，也將掀起巨大波瀾。

數周前，大宗商品貿易公司托克集團（Trafigura）表示遭遇重大欺詐，購買的金屬貨物中少了原本應存在的鎳。

LME是全球最大非鐵有色金屬交易平台，於1877年成立，是鋁、銅及鎳等工業金屬價格的全球基準，由LME認證倉儲網路所儲存的實物金屬提供支撐。任何持有交割合約的交易方，收到的都是LME認證倉儲存放的金屬。

出問題的九項合約共涉及54噸的鎳，按現價計算價值約130萬美元。然而，對於仍在努力應付上次鎳危機影響的LME而言，鎳塊掉包事件無疑是重大打擊。去年LME在爆發「妖鎳」事件後，取消了數十億美元的鎳交易。英國 金融行為監管局本月稍早宣布，就LME對該危機的處理方式，首次對LME展開調查。

LME在聲明中說，並沒有理由認為其他認證的倉儲受到影響，但已要求授權倉儲營運商重新檢查倉單中的鎳合約實物。LME指出，出問題的是袋裝鎳塊，因此其他不允許以袋裝形式交付的金屬「不受此類不規範情況的影響」。

LME說，之前獲悉一處授權倉儲運營商旗下某家設施的大量鎳出貨，出現問題，LME這才發現上述不規範情況。LME表示，相關的九項倉單已失效，倉單持有人已收到通知。