越南經濟下滑 通膨失業壓頂
越南通膨壓力與失業人口增加，世界銀行看淡越南的經濟前景，市井小民設法開源節流，上班族不僅兼差做電商，化妝品、衣服也少買，放假日更索性宅在家。
中央社報導，越南2022年經濟成長率超過8%，創下1997年以來新高。然而受到歐美市場消費緊縮、庫存壓力的利空襲擊，去年第4季經濟表現開始走軟，世界銀行（World Bank）預測越南今年經濟成長率將下滑至6.3%，低於越南官方設定的6.5%。
越南勞動總聯團（VGCL）數據顯示，從去年9月至今年1月，有1300家公司共計54萬7000名工人的工時減少或是暫時停工，主要原因為訂單下滑。另外，還有逾4萬8600人失業。
報導指出，指標企業越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）2月下旬裁員2000多人，讓外界嗅到全球景氣的不確定性；與此同時，越南2月的通膨率達到4.3%，逼近官方的4.5%防線。失業加上高通膨，生活開銷更要精打細算。
越南統計總局（GSO）指出，全國商品與服務銷售額仍在成長，但增速緩慢，2月銷售額年增13.2%，創去年4月以來新低。今年前兩個月的出口額年減10.3%，主要行業的訂單都下滑，工廠只好縮減人力。
承攬多家製造商貨運業務的鴻泰國際物流河內分公司總經理朱桂良指出，去年下半年整個生產活動開始放緩，市場本以為農曆年後會逐步恢復，但不景氣延續到現在。目前訂單僅緩步增加，大概第3季開始庫存壓力才會減輕。
他說，工廠訂單減少，公司的業績跟著下滑，員工激勵獎金縮水，月收入較先前少了3、4成。以前員工們常常喝下午茶與上網血拚，大樓清潔人員回收紙箱撿得很開心，現在消費保守很多了。
上一則
日韓破冰後 擬重啟科技合作
下一則
FB留言