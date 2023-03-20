越南經濟下滑 通膨失業壓頂

越南 通膨壓力與失業人口增加，世界銀行看淡越南的經濟前景，市井小民設法開源節流，上班族不僅兼差做電商，化妝品、衣服也少買，放假日更索性宅在家。

中央社報導，越南2022年經濟成長率超過8%，創下1997年以來新高。然而受到歐美市場消費緊縮、庫存壓力的利空襲擊，去年第4季經濟表現開始走軟，世界銀行（World Bank）預測越南今年經濟成長率將下滑至6.3%，低於越南官方設定的6.5%。

越南勞動總聯團（VGCL）數據顯示，從去年9月至今年1月，有1300家公司共計54萬7000名工人的工時減少或是暫時停工，主要原因為訂單下滑。另外，還有逾4萬8600人失業。

報導指出，指標企業越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）2月下旬裁員 2000多人，讓外界嗅到全球景氣的不確定性；與此同時，越南2月的通膨率達到4.3%，逼近官方的4.5%防線。失業加上高通膨，生活開銷更要精打細算。

越南統計總局（GSO）指出，全國商品與服務銷售額仍在成長，但增速緩慢，2月銷售額年增13.2%，創去年4月以來新低。今年前兩個月的出口額年減10.3%，主要行業的訂單都下滑，工廠只好縮減人力。

承攬多家製造商貨運業務的鴻泰國 際物流河內分公司總經理朱桂良指出，去年下半年整個生產活動開始放緩，市場本以為農曆年後會逐步恢復，但不景氣延續到現在。目前訂單僅緩步增加，大概第3季開始庫存壓力才會減輕。

他說，工廠訂單減少，公司的業績跟著下滑，員工激勵獎金縮水，月收入較先前少了3、4成。以前員工們常常喝下午茶與上網血拚，大樓清潔人員回收紙箱撿得很開心，現在消費保守很多了。