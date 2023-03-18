FT：瑞銀研議收購瑞信 最晚19日敲定協議

瑞銀集團（UBS）。（路透）

瑞士金融監管當局正推動「A計畫」，力促國內兩大銀行合併，以提振市場對金融體系的信心。規模較大的瑞銀集團（UBS）在當局敦促下，正研議全部或局部收購遭信心危機打擊的瑞信集團（Credit Suisse），目標最晚19日晚間宣布交易。

金融時報（FT）引述消息人士報導，瑞士官員敦促瑞銀探尋各種可能參與化解瑞信危機的選項，雙方的磋商邁入進階階段，但最終能否達成協議仍是未知數。在瑞士央行 和瑞士金融市場監督管理局協調下，這兩家瑞士大銀行的董事會周末可望分別開會評估合併構想。兩家銀行對此傳聞都不予置評。

知情人士透露，瑞銀與瑞信目標是最遲在19日晚上宣布敲定協議，但情況仍瞬息萬變。

FT另報導，美國資產管理巨人貝萊德（BlackRock）準備出價全部或局部收購瑞信，但貝萊德隨後發布聲明駁斥此傳聞。

彭博資訊另報導，一種可能的情況是，交易涉及瑞銀收購瑞信以獲得其財富和資產管理部門，同時可能剝離投資 銀行部門。

知情人士透露，瑞銀也正要求瑞士政府在它收購瑞信的情況下，為未來的風險給予支撐，希望政府在任何一宗交易中承擔某些法律成本和可能損失的情景。

之前，知情人士說瑞銀與瑞信都反對強制合併。瑞銀寧可偏重自家以財富管理為中心的策略，不願承擔瑞信相關風險。至於瑞信在獲得央行提供540億美元信用額度後，也一再強調流動性充足，希望爭取時間貫徹轉型計畫。

路透指出，已有至少四家大型銀行決定或考慮限制與瑞信交易。知情人士指出，法國興業銀行和德意志銀考慮對任何與瑞信或其證券 相關的交易設限；滙豐據說也在審查與瑞信的證券有關的交易；至於第四家「某大全球銀行」則要求瑞信預先支付交易款項。