FT：瑞銀研議收購瑞信 最晚19日敲定協議
瑞士金融監管當局正推動「A計畫」，力促國內兩大銀行合併，以提振市場對金融體系的信心。規模較大的瑞銀集團（UBS）在當局敦促下，正研議全部或局部收購遭信心危機打擊的瑞信集團（Credit Suisse），目標最晚19日晚間宣布交易。
金融時報（FT）引述消息人士報導，瑞士官員敦促瑞銀探尋各種可能參與化解瑞信危機的選項，雙方的磋商邁入進階階段，但最終能否達成協議仍是未知數。在瑞士央行和瑞士金融市場監督管理局協調下，這兩家瑞士大銀行的董事會周末可望分別開會評估合併構想。兩家銀行對此傳聞都不予置評。
知情人士透露，瑞銀與瑞信目標是最遲在19日晚上宣布敲定協議，但情況仍瞬息萬變。
FT另報導，美國資產管理巨人貝萊德（BlackRock）準備出價全部或局部收購瑞信，但貝萊德隨後發布聲明駁斥此傳聞。
彭博資訊另報導，一種可能的情況是，交易涉及瑞銀收購瑞信以獲得其財富和資產管理部門，同時可能剝離投資銀行部門。
知情人士透露，瑞銀也正要求瑞士政府在它收購瑞信的情況下，為未來的風險給予支撐，希望政府在任何一宗交易中承擔某些法律成本和可能損失的情景。
之前，知情人士說瑞銀與瑞信都反對強制合併。瑞銀寧可偏重自家以財富管理為中心的策略，不願承擔瑞信相關風險。至於瑞信在獲得央行提供540億美元信用額度後，也一再強調流動性充足，希望爭取時間貫徹轉型計畫。
路透指出，已有至少四家大型銀行決定或考慮限制與瑞信交易。知情人士指出，法國興業銀行和德意志銀考慮對任何與瑞信或其證券相關的交易設限；滙豐據說也在審查與瑞信的證券有關的交易；至於第四家「某大全球銀行」則要求瑞信預先支付交易款項。
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