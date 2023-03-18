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IMF總裁計畫本月訪中國 出席博鰲亞洲論壇

記者林宸誼／即時報導
IMF總裁計畫本月訪中國，出席博鰲亞洲論壇。（路透）
IMF總裁計畫本月訪中國，出席博鰲亞洲論壇。（路透）

路透報導，國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），將於3月24日至30日訪問中國。

報導指出，喬治艾娃將於26日在北京舉行的「中國發展高層論壇」（China Development Forum）演說，並在30日於海南省瓊海市舉行的博鰲亞洲論壇（Boao Forum for Asia Annual Conference）年會上發表演講。

會議期間，喬治艾娃也將參加一些場邊活動，並與當局舉行雙邊會談。

中國最近剛完成新的人事布局，包括新總理李強，以及取代劉鶴成為中國首席經濟官員的副總理何立峰。

喬治艾娃一直敦促中國更積極參與債務減免計畫，特別是向北京大量借款而陷入困境的國家。喬治艾娃在今年2月於印度舉行的20國集團（G20）財長會議場邊，主辦主權債務圓桌討論，中國官員也參加。

中國後來同意，對斯里蘭卡提供具體的融資保證，這將為國際貨幣基金對斯里蘭卡的29億美元紓困計畫解套。但目前尚不清楚北京是否會向包括尚比亞在內、其他陷入債務困境的國家，提供類似的保證和債務減免。

中國堅持，多邊開發銀行分擔窮國的債務減免，但遭到世界銀行、美國和其他富裕國家與發展中國家的反對。

北京 斯里蘭卡 貨幣

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