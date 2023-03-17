我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／泰勒絲巡演今晚起跑 這座城市為她改名

市場仍信心不足 道指跌近400點

日將鬆綁對韓晶片原料出口管制 韓晶片商股價勁揚

編譯簡國帆／綜合外電
南韓總統尹錫悅（左）16日與日本首相岸田文雄舉行峰會，修補兩國關係。（美聯社）
南韓總統尹錫悅（左）16日與日本首相岸田文雄舉行峰會，修補兩國關係。（美聯社）

日本共同社報導，在南韓總統尹錫悅造訪日本，與日本首相岸田文雄修補兩國關係後，隨著南韓決定在世界貿易組織（WTO）撤回對日本提出的告訴，日本也將鬆綁對南韓的關鍵晶片原料出口管制，南韓晶片製造商股價17日盤中應聲躍漲。

尹錫悅和岸田文雄16日會談後，舉行共同記者會表示，對於出口管制討論有所「進展」，岸堤表示，「相關部會的對話將從現在開始進行」。此前，日本宣布鬆綁三種原料出口的管制。

日本經濟產業省表示，將持續研究是否要恢復南韓的優惠貿易夥伴地位。日本經濟產業大臣西村康稔17日說，日本將尋求鬆綁對南韓的關鍵半導體料出口管制，但還沒決定是否要恢復南韓的「白色名單」貿易夥伴地位。

日本的「白色名單」貿易夥伴，被認為出口品被轉用到未授權軍事用途的風險低，出口須申請的許可也較少，但2019年日韓關係因為二戰強徵工爭議而惡化後，日本將南韓從「白色名單」剔除，並且緊縮對南韓的含氟聚亞醯胺、氟化氫及光阻劑等三種關鍵半導體原料的出口

共同社指出，若南韓回到白色名單，這三種原料的對韓出口將完全恢復到緊縮出口管制前的狀態。

若日本解除出口管制，預料將嘉惠三星電子和SK海力士，南韓晶片製造商股價17日盤中應聲大漲，三星電子股價勁揚1.8%，大德電子漲5.5%，SK海力士大漲6.8%，Wonik IPS狂漲9.3%。

日本晶片原料供應商股價盤中也走高，Stella Chemifa漲1.9%，SUMCO小漲0.5%。

日本 南韓 晶片

上一則

對抗核武鄰國 印度國防部通過「85億美元軍事採購預算」

下一則

日經：企業喊脫鉤中國 卻仍仰賴中國技術人才

延伸閱讀

過度讓步還是活化交流 南韓媒體評尹錫悅訪日意見兩極

過度讓步還是活化交流 南韓媒體評尹錫悅訪日意見兩極
尹錫悅：韓日關係已重啟 為國際議題合作夥伴

尹錫悅：韓日關係已重啟 為國際議題合作夥伴
重啟中斷12年領袖外交 尹錫悅將訪日會岸田文雄

重啟中斷12年領袖外交 尹錫悅將訪日會岸田文雄
日本出生率低 日相顧問心急：國家會消失

日本出生率低 日相顧問心急：國家會消失

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
「末日博士」羅比尼，認為以某些標準來看，瑞士信貸可能大到不能倒，也可能大到不能救。路透

末日博士羅比尼：瑞士信貸可能大到不能救

2023-03-15 11:22
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26

超人氣

更多 >
全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長