日將鬆綁對韓晶片原料出口管制 韓晶片商股價勁揚

南韓總統尹錫悅（左）16日與日本首相岸田文雄舉行峰會，修補兩國關係。（美聯社）

日本 共同社報導，在南韓 總統尹錫悅造訪日本，與日本首相岸田文雄修補兩國關係後，隨著南韓決定在世界貿易組織（WTO）撤回對日本提出的告訴，日本也將鬆綁對南韓的關鍵晶片 原料出口管制，南韓晶片製造商股價17日盤中應聲躍漲。

尹錫悅和岸田文雄16日會談後，舉行共同記者會表示，對於出口管制討論有所「進展」，岸堤表示，「相關部會的對話將從現在開始進行」。此前，日本宣布鬆綁三種原料出口的管制。

日本經濟產業省表示，將持續研究是否要恢復南韓的優惠貿易夥伴地位。日本經濟產業大臣西村康稔17日說，日本將尋求鬆綁對南韓的關鍵半導體料出口管制，但還沒決定是否要恢復南韓的「白色名單」貿易夥伴地位。

日本的「白色名單」貿易夥伴，被認為出口品被轉用到未授權軍事用途的風險低，出口須申請的許可也較少，但2019年日韓關係因為二戰強徵工爭議而惡化後，日本將南韓從「白色名單」剔除，並且緊縮對南韓的含氟聚亞醯胺、氟化氫及光阻劑等三種關鍵半導體原料的出口

共同社指出，若南韓回到白色名單，這三種原料的對韓出口將完全恢復到緊縮出口管制前的狀態。

若日本解除出口管制，預料將嘉惠三星電子和SK海力士，南韓晶片製造商股價17日盤中應聲大漲，三星電子股價勁揚1.8%，大德電子漲5.5%，SK海力士大漲6.8%，Wonik IPS狂漲9.3%。

日本晶片原料供應商股價盤中也走高，Stella Chemifa漲1.9%，SUMCO小漲0.5%。