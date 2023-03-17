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「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

瑞信風暴 瑞士央行神救援

編譯葉亭均／綜合報導
瑞信風暴重點摘要。(資料來源：彭博資訊、路透)
瑞信風暴重點摘要。(資料來源：彭博資訊、路透)

瑞士央行（SNB）與瑞士金融市場監督管理局（Finma）15日深夜發表聯合聲明表示，瑞信符合系統性重要銀行的資本與流動性要求，「必要時，將提供瑞士信貸流動性」。瑞信旋即於16日表示將向瑞士央行借款多達500億瑞郎（約540億美元），成功暫時穩住市場信心。

瑞信股價16日一度狂漲40%，漲幅稍後收斂至23%，道瓊歐洲Stoxx 600指數一度漲1.4%，漲幅之後也縮小至0.8%，但亞洲銀行股並未翻紅。市場信心維持不了多久，歐股漲幅收斂，美股早盤開低震盪。

瑞信16日表示，將透過一項貸款機制與一項流動性機制，向瑞士央行借款多達500億瑞郎，「預先防範地強化流動性」，支持瑞信的核心業務和客戶。瑞信旗下國際分行也將買回多達30億瑞郎的優先債券，並以現金公開收購價值十種價值上看25億美元的美元計價優先債券，還有四種價值多達5億歐元的歐元計價優先債券，現金收購行動將在22日到期。

瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）表示：「這些措施展示出要強化瑞信的果斷行動，延續我們的策略轉型。」「我的團隊和我決心迅速推動創造一個更簡單，更聚焦於客戶需求的銀行。」

瑞信最大股東沙烏地國家銀行董事長阿卡胡達里接受CNBC採訪中表示，「如果看一下瑞士央行昨天發表的言論，以及提出的所有比率，它們都很好，一切都正常」。他說，不認為瑞信需要更多資金，過去24小時內有關金融股的市場恐慌「完全沒有根據」。

央行 債券 歐股

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