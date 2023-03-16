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日本春鬥 談出30年最大加薪

編譯易起宇／綜合報導
日本年度工資談判「春鬥」落幕，豐田等大企業同意提供員工約30年來最大的薪資漲幅。(路透)
日本年度工資談判「春鬥」落幕，豐田等大企業同意提供員工約30年來最大的薪資漲幅。(路透)

日本年度工資談判「春鬥」15日落幕，豐田等大企業同意提供員工約30年來最大的薪資漲幅，響應首相岸田文雄的呼籲，為對抗高漲的生活成本而調高薪酬。

日本最大企業遊說團體日本經濟團體聯合會（經團連）15日表示，今年「春鬥」談判的平均薪資漲幅約為3%，創下自1997年調漲2.9%以來的近30年最大漲幅，符合市場預期。

首相岸田和遊說團體及工會代表開會後表示，今年春季將會是日本經濟成長和財富分配的轉捩點，他也計劃進行全國性的基本工資調漲。

包括豐田、日立等大企業都表示，已全面同意工會所提出的調漲薪資要求。日立副總裁田中憲一說：「由於物價上漲，員工今年對調漲薪資的期待比往年幾乎都高。」全日本汽車產業工會總聯合會（JAW）會長金子晃浩表示，今年談判是首次所有汽車大廠都全面接受工會要求。

日本經濟成長步伐自1990年代後期開始陷入低迷，使勞工薪資遠落後於經濟合作發展組織（OECD）的平均，但如今日圓貶值和大宗商品價格上揚，已拉抬進口成本和通膨達40年來最高，促使岸田大力鼓吹改善薪資。

不過，加薪僅限於日本大企業，讓多數小企業員工十分嫉妒。小企業員工占日本全國勞動力近70%，但這些企業通常較難轉嫁高漲的成本給客戶。

這樣的調漲薪資趨勢能否持續下去，也還需要觀察。曾任日本銀行（央行）審議委員的野村綜合研究所執行經濟學家木內登英表示：「比起企業態度轉變，這更像是對意外歷史性高通膨做出的臨時反應。無論物價如何變化，明年以後都將不可能繼續調高薪資。」

日本大企業歷年來薪資變動。(資料來源：厚生勞動省、彭博資訊)
日本大企業歷年來薪資變動。(資料來源：厚生勞動省、彭博資訊)

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