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三星證實將新蓋五座晶片廠 助南韓全力衝刺半導體

編譯葉亭均／綜合外電
三星電子發言人證實了將在南韓國內蓋五座半導體廠的營建計畫。（美聯社）
三星電子發言人證實了將在南韓國內蓋五座半導體廠的營建計畫。（美聯社）

三星電子15日表示，將在南韓國內新蓋五座半導體廠，在2042年前投資約300兆韓元（2,300億美元）發展南韓政府形容為全世界最大的晶片製造基地，以配合南韓強化晶片產業的行動。

韓國產業通商資源部宣布，三星的計畫是政府促進晶片、顯示器、可充電電池、生技、未來車與機器人等六大重點產業通盤計畫的一環，南韓政府還希望到2026年前企業投資額達550兆韓元。這項策略要擴大稅務優惠和基礎設施支持，以便提高晶片、面板與電池在內的高科技產業競爭力。

產業通商資源部在聲明中表示，規劃中的系統半導體聚落將設置在京畿道，三星新蓋的製造設施將包含五座晶片工廠，並且吸引多達150家材料、零組件和設備製造商、無廠半導體晶片商和半導體研發機構進駐。

新的園區將坐落在三星電子和SK海力士現有晶片廠以及多家零組件和設備廠附近，以便讓南韓成為全世界最大半導體聚落。

三星電子發言人證實了五座半導體廠的營建計畫，同時表示該公司試圖達成目標的投資金額。

南韓總統尹錫悅在主持經濟政策會議時宣布了上述計畫。他說：「先進產業是核心成長的引擎，也是安全和戰略資產，直接關係到我們的就業和大眾的生計。我們已經在記憶體晶片和OLED面板等數個領域擁有世界級技術和產能。政府必須堅定支持民間投資以促進成長。」

尹錫悅表示，政府將在首都地區外圍興建14個國家先進產業園區，總面積超過3,300萬平方公尺，用來培養太空、未來車和氫能產業；政府還將推動2030年前投資3.2兆韓元發展用於發電、人工智慧（AI）等領域的下一代半導體技術

南韓政府另一個目標則是扶植培育出10家年營收超過1兆韓元的無廠半導體公司。

南韓正尋求改善供應鏈穩定度，成為非記憶體晶片領域的主要製造國。該國目前已擁有全球最大的兩家記憶體晶片製造商，三星電子和SK海力士，但非記憶體晶片領域則是由台積電與英特爾主導。

晶片 南韓 三星

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