沙國石油火力猛 日賺4億美元

沙烏地阿拉伯國營石油公司2022年獲利創1610億美元新高。（路透）

沙烏地阿拉伯國營（阿美）石油 公司13日公布2022年獲利創1610億美元新高，平均一天賺4.41億美元，比2021年激增46%，也是全球石油與天然氣業的最高全年獲利水準，主因能源價格上漲及全球油、氣需求增加。

阿美並宣布去年第4季的股利總額為195億美元，將在今年第1季發放；董事會也建議發放股票股利，配股率為10%，即10股配發1股。

阿美全年獲利超過皇家殼牌、英國石油、埃克森美孚及雪佛龍石油的總合；比埃克森公司560億美元多出近三倍，更遠高於殼牌的399億，雪佛龍的365億，及英國石油的277億美元。

阿美指出，獲利激增靠的是原油價 格上漲，銷售量增加。去年由於俄羅斯入侵烏克蘭，布蘭特油價一度飆到每桶120美元，沙國原油價格也同步上漲。

阿美去年平均原油日產量為1,150萬桶，並再度確認將繼續投資 石油產能，計劃到2027年時將最大潛在產能提高到每天1,300萬桶。去年阿美資本支出增加18%，為376億美元，今年計劃投資550億美元，預料未來幾年的年投資額將在450至550億美元之間。

執行長納塞表示，「基於我們預測在可預見的未來，石油及天然氣仍為全球所必需，因此如果減少投資將存在實質的風險」；他並指出，「我們不只聚焦於石油、天然氣及石化產品生產，而且也將投資新減碳科技，能夠減少我們本身營運，以及最終客戶的碳排量」。

不過，人權團體對沙烏地阿美仍大感不滿，國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德聲明表示：「化石燃料對氣候危機的衝擊最大，一家公司透過販售化石燃料，每年獲利超過1,610億美元。更值得擔心的是，這些利潤是在全球生活成本危機期間及俄烏戰爭導致能源價格上漲的幫助下獲得。」

沙國已保證將於2060年達成排碳淨零目標，但並未提出具體計畫。阿美獲利報告中強調，已於去年10月啟動15億美元的永續基金，以及碳捕捉與封存（CCS）計畫。