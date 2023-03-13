歐洲央行偏鷹 恐加速縮表

歐洲央行（ECB）16日舉行利率決策會議，市場預期ECB將採取鷹派基調。 （路透）

歐洲央行（ECB）本周將舉行貨幣政策決策會議，預料將升息 2碼，並且將加速縮減資產負債表。野村預期，ECB本周決策可能大放鷹調，建議做多歐元。

彭博資訊與路透訪調的經濟學家都預期，ECB在16日將升息2碼，提高存款利率 到3%，主要再融資利率調高為3.5%，邊際放款利率則拉高到3.75%。ECB總裁拉加德已說，本周「非常、非常可能」升息2碼。

經濟學家預期，ECB之後會再升息三次，每次升息1碼，到7月時將提高存款利率調高至3.75%的高峰。高盛、德銀也預測ECB的存款利率最高將升至3.75%，但6月時就會升抵這個水準。

摩根史坦利巴克萊銀行認為ECB的終端利率會升至4%，與貨幣市場的預期相符。摩根大通、花旗則預測終端利率為3.5%。

經濟學家也認為，ECB將逐步加速縮減規模將近5兆歐元的資產負債表。ECB目前每月縮表150億歐元，直到6月，預期之後將逐步擴大縮表規模，到2024年時縮表規模將是目前的兩倍。

野村外匯策略師羅徹斯特表示，歐元區核心通膨強勁，ECB本周利率決策可能採取鷹派基調，建議做多歐元。他也說，歐元的利多因素還包括歐元區貿易條件持續攀升、指數股票型基金（ETF）資金流入及美國能源價格下跌。

投資 人密切關注ECB縮表的衝擊，他們預期ECB將在今夏加速縮表，這將測試市場對歐元區主權債的胃納，因為資金緊張的各國政府也轉向市場籌資。

一些分析師警告稱，一旦更多債券湧入市場引發「投資人疲勞」，ECB緊縮政策可能使務負擔沉重的南歐國家政府借貸成本升高。歐元區通膨竄升至紀錄高點，支持部分鷹派官員的論點，也讓市場預期ECB將以更強硬立場應對物價上揚。

儘管整體物價漲勢已經消退，但排除能源和食品的核心通膨仍加速上揚，這個分歧狀況，也加劇了ECB管理委員會還需採取多少行動的爭辯。