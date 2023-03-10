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日銀黑田告別秀維持寬鬆不變 市場放眼「植田時代」

編譯黃淑玲／綜合外電
即將卸任的日本央行總裁黑田東彥。 （美聯社）
即將卸任的日本央行總裁黑田東彥。 （美聯社）

日本銀行（央行）黑田東彥最後一次主持的決策會議上，10日決議維持寬鬆政策不變，也象徵黑田東彥的「始終如一」。隨著日本參議院10日通過由植田和男接任日銀總裁，象徵日銀即將揮別「黑田時代」，進入「植田時代」，為超寬鬆政策退場鋪路。

日銀的決策聲明表示，維持短期利率為負0.1%，現有的殖利率曲線管控政策也不變，日本10年期公債殖利率區間上限仍是0.5%，結果與彭博訪調經濟學家的預期一致。日圓兌美元匯價應聲走貶，一度貶值0.5%。黑田在他創紀錄的十年任期結束前，重申鴿派立場，維持他2012年剛上任時的論調。

不過，市場目光已轉向「植田時代」的新人新政。日本參院10日表決通過由植田和男4月9日起接任日銀總裁，接著政府將正式任命他為新任總裁。另外兩位副總裁的人事案冰見野良三與內田真一也獲國會通過。

71歲的植田和男將成為日本二戰後首位學者出身的日銀總裁，將肩負降低貨幣寬鬆措施副作用、引導寬鬆政策退場的艱鉅任務。在日銀新任總裁人事確認後，日本內閣官房長官松野博一10日說，須和新任總裁討論2013年政府與央行達成的聯合聲明。

許多投資人預期，在植田4月上任後，將逐步取消殖利率控管政策，瑞銀證券資深日本經濟學家足立正道認為，植田不會突然轉向，可能等到6月第二次主持會議時，再改變前瞻指引與殖利率管控政策。彭博訪調的日銀行觀察家中，近三分之二預期日銀將在今年中改變政策，最可能時間點是6月。

日本7日公布的數據顯示，2月批發物價比去年同期上揚8.2%，年漲幅為連續第二個月縮小，1月家庭支出則年減0.3%，為連續第三個月下滑，顯示今年初的消費者支出疲弱。

殖利率 日本 寬鬆政策

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