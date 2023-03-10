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韓媒：SK Siltron砸6.4億美元 提高碳化矽晶圓產量17倍

編譯簡國帆／綜合外電
SK Siltron要擴產碳化矽晶圓。圖為全球碳化矽大廠Wolfspeed的碳化矽晶圓產品。（路透）
SK Siltron要擴產碳化矽晶圓。圖為全球碳化矽大廠Wolfspeed的碳化矽晶圓產品。（路透）

南韓媒體報導，南韓半導體晶圓製造商SK Siltron將投資6.4億美元，希望在2025年前提高碳化矽（SiC）晶圓產量17倍。

南韓每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，SK Siltron已在2020年3月向美國杜邦收購碳化矽晶圓事業體，看好碳化矽功率晶片市場的未來成長潛力，並持續積極擴大投資，2021年宣布之後三年將投資3億美元，現在投資額又增加超過一倍至6.4億美元。

以這些投資為基礎，SK Siltron從2021年10月來已提高南韓龜尾二廠的碳化矽晶圓產量，又在美國興建一座新設施。該公司也正在研發8吋碳化矽晶圓，目標是在2024年下半年開始量產。目前市面上的碳化矽晶圓較小，介於4~6吋。

碳化矽晶圓在高溫高壓環境下的表現優於傳統矽晶圓，也是電動車功率半導體的關鍵零組件，以碳化矽晶圓生產的碳化矽功率晶片，能提高電動車的行駛里程7.5%，減少充電時間75%，還能降低重量與轉換器模組超過40%。

近來電動車需求暴增，已帶動碳化矽晶圓需求大幅擴增。碳化矽晶圓2018年被首度應用於特斯拉的Model 3，現已廣用於特斯拉所有車款，還有現代汽車的Ioniq 5、起亞汽車EV6及比亞迪和Lucid的電動車，全球採用碳化矽功率晶片的電動車比率去年提高到70%，高於2018年的38%。

市調機構Yole集團預估，碳化矽功率半導體市場預估將在2027年擴大到63億美元，遠高於2021年的11億美元。

投資 電動車 南韓

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