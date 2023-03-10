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蘋果新決策 升級印度市場

編譯季晶晶、林奇賢／綜合報導
蘋果正改組國際業務管理人事，反映出更重視印度市場。（路透）
蘋果正改組國際業務管理人事，反映出更重視印度市場。（路透）

根據彭博資訊報導，蘋果公司（Apple）在國際業務的管理階層改組中，計畫擢升印度負責人喬杜里（Ashish Chowdhary），讓他直接向蘋果產品銷售主管芬格（Michael Fenger）匯報。印度市場對蘋果的重要性由此可見一斑。

知情人士透露，負責印度、中東、地中海、東歐和非洲區的副總裁阿斯曼已於近期退休，鑒於印度需求大增，蘋果準備拔擢原本向阿斯曼匯報的喬杜里，讓他直屬於芬格，代表印度將首次在蘋果內部自成一個銷售區域。

蘋果上季整體營收下滑5%，但在印度的營收卻創歷史新高。蘋果已為印度成立了一家線上商店，並計畫今年稍晚開設當地首家直營門市。

執行長庫克在上次財報會議中說「非常重視這塊市場」，並把蘋果在印度的現況和以前在中國的情況相提並論。

他說：「基本上，我們是把多年前在中國學到的事，以及在中國拓展業務的經驗，付諸實踐。」大中華地區去年為蘋果創造750億美元左右的營收，成為繼美洲和歐洲之後最大的銷售地區。

除了成為蘋果的銷售引擎外，印度對該公司的產品開發也益發重要。蘋果的主要供應商正轉進該地區，例如蘋果的合作夥伴鴻海，將在印度設立全新的iPhone生產設施。

根據印度科技網站Inc42，經過這幾年的快速擴張後，蘋果和其供應商光是過去19個月，就為印度直接創造10萬份工作機會。成為該國電子業領域最大創造就業者。在這些新增職位中，約62%是由鴻海、和碩、緯創提供。

從美國政府的布局，也能感受到印度的重要性。美國商務部長雷蒙多9日接受CNBC-TV18採訪時說，美印正在討論一項關於半導體的「重大協議」，為的是制定分散供應鏈的戰略。美國的目標是和盟邦密切合作，降低在半導體領域上對台灣等國家的依賴。她也說，對追求多元、降低對中國倚賴的美企來說，印度是很好的投資地點。

最新的人事變動將調整蘋果的管理結構，但並不影響財報裡對銷售區域的標示。在財報中，印度是歐洲、中東和非洲地區的一部分，另外四區分別是美洲、大中華、日本、其餘亞太地區。

蘋果去年度各地區營收。(資料來源：蘋果財報、彭博資訊)
蘋果去年度各地區營收。(資料來源：蘋果財報、彭博資訊)

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