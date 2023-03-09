日本首度投資重稀土元素 降低對中國依賴

日本將投資Lynas，取得重稀土元素的供應。（路透）

日本 已首度投資入股電動車磁鐵必不可少的重稀土 元素，朝降低對中國依賴跨出一步。

日經新聞報導，日本商事雙日（Sojitz）表示，將與日本能源‧金屬礦物資源機構（JOGMEC）透過雙方共同成立的日本澳洲 稀土公司，在3月底之前投資澳洲Lynas稀土公司約2億澳幣（1.347億美元）。

根據協議，Lynas未來幾年內將開始在澳洲西部威爾德山（Mount Weld）開始採礦，供應日本供應在當地生產的多達65%鏑和鋱。日本經濟產業省表示，這將能支應日本約30%的國內重稀土需求。鏑和鋱被用於強化釹磁鐵的耐熱性。

這也代表日本其他70%的國內重稀土需求仍須仰賴中國，日本能源‧金屬礦物資源機構因而正趕著取得納米比亞和其他地區的重稀土供應。

Lynas會把從威爾德山開採的礦砂運往國外，再區隔出稀土元素，並且進行精煉；過去從礦砂區隔稀土和精煉作業都外包給中國企業，但Lyna希望能以繞過中國的全新供應鏈，提供稀土給日本

中國目前處理幾乎所有的重稀土生產，全球稀土礦砂去年產量約為30萬噸，中國就處理了約21萬噸，約占70%，而鏑和鋱的處理作業尤其集中在中國南部和緬甸。

中國的另一個優勢，是能在境內處理區隔與精煉作業。稀土礦砂常包含放射性物質，必須有嚴格的環境措施，也提高了成本。