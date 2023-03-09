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德拖累 歐元區上季經濟零成長

編譯洪啟原／綜合報導
受德、義等國表現比預期差拖累，歐元區第4季經濟季比零成長。（路透）
受德、義等國表現比預期差拖累，歐元區第4季經濟季比零成長。（路透）

受到德國、義大利等國表現比預期差拖累，歐元區第4季經濟原地踏步、停滯不前，季比零成長，雖不如先前估計的成長0.1%，但確定躲過經濟衰退。

根據歐盟統計局（Eurostat），歐元區上季經濟成長季增率為零、年增率為1.8%，分別低於原估的0.1%和1.9%。這項最新數據證明，歐元區經濟勉強躲過之前預期的技術性衰退。

在個別國家方面，希臘、馬爾他及賽普勒斯上季成長率均高於1%；德國、愛沙尼亞、義大利及立陶宛上季成長率則同步下滑，尤其是歐洲最大經濟體德國，上季經濟萎縮0.4%。

Eurostat還調降歐元區上季就業成長的季增率至0.3%，比之前預估的0.4%下修；上季就業成長年增1.5%，符合先前的預期。上季第4季總人數增至1.65億人，比2019年同期大增360萬人，當時尚未爆發新冠疫情。

Pantheon Macroeconomics公司表示，這項歐元區GDP數據將增強歐洲央行對相對經濟彈性的信心。

該公司的資深歐洲經濟學家戴波諾說，歐元區第4季GDP仍優於歐洲央行去年12月預期的0.2%降幅，因此可能使歐洲央行內主張繼續採取激烈緊縮政策的鷹派聲音，大過持審慎態度的鴿派。

外界曾預期，歐元區經濟步入衰退將推升失業率、使勞動市場降溫及抑制工資。不過，疫情後努力找前員工回鍋的企業，似乎正在留住員工，即使面臨經濟放緩也不例外。

不過，就業市場強韌凸顯歐元區勞動市場的緊俏程度，也對歐洲央行（ECB）從去年秋季起設法將兩位數通膨率壓回2%目標的行動帶來問題。

在去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，外界一直認為歐元區難逃經濟衰退。展望未來，分析師預估，歐元區本季經濟將進一步放緩，因為生活成本攀升持續使消費者承壓。

通膨仍是個棘手問題，因為儘管能源價格下跌使整體通膨率連四個月走跌，但歐元區2月核心通膨（不計食品及能源項目）年增率加速攀升至5.6%，創歷史新高，顯示通膨依舊相當黏著。

歐元區GDP季比增減幅。(資料來源：彭博資訊)
歐元區GDP季比增減幅。(資料來源：彭博資訊)

央行 就業 德國

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