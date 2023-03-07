我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陪朋友去墨西哥抽脂...1名遭綁美國公民身分獲證實

蒙面搶案頻發 紐約市長籲進店摘口罩 華人商戶為難

因應需求上升 美國籲全球原油增產

中央社／休士頓6日綜合外電報導
國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲表示，美國希望看到石油產量增加，包括石油輸出國家組織（OPEC）國家在內。（路透資料照片）
國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲表示，美國希望看到石油產量增加，包括石油輸出國家組織（OPEC）國家在內。（路透資料照片）

國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）今天表示，美國希望看到石油產量增加，包括石油輸出國家組織（OPEC）國家在內。

法新社報導，費南德茲在德州休士頓CERAWeek能源大會場邊表示：「隨著世界經濟復甦，我們將看到更多消費，因此我們希望供應滿足需求。」

費南德茲說，希望看到全球更多的原油供應，包括來自石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）。OPEC+是由13個OPEC成員國和11個非成員國組成。

OPEC+去年10月初決定每天減產200萬桶，此後都未上調產量。

美國基準原油期貨合約西德州中級原油（WTI）現在的價格比一年前俄羅斯入侵烏克蘭初期的價格減少約1/3，但仍比2019年同期高40%以上，也比2018年同期高近30%。

2021年9月初至2023年1月初期間，拜登政府從戰略石油儲備中提取近2.5億桶石油，在國內市場出售，以緩解天然氣價格飆漲的問題。

去年拜登經常敦促OPEC+增加產量，但該組織已6個月沒有提高配額。

根據路透估計，今年2月，OPEC的原油產量比2019年2月每天減少近200萬桶。

OPEC預測，與去年相比，2023年的每日需求量將增加232萬桶。

石油 拜登 德州

上一則

美股後市看鮑爾今明怎麼說？分析師：看這兩套數據更準

下一則

觀望美經濟衰退如「等待果陀」？瑞信舉3理由說明

延伸閱讀

親子搭機相鄰坐 僅3家免付費 運輸部擬訂規打擊付費陋習

親子搭機相鄰坐 僅3家免付費 運輸部擬訂規打擊付費陋習
網球／來美簽證受阻 約帥退出印地安泉網賽

網球／來美簽證受阻 約帥退出印地安泉網賽
農業部提建議案：肉蛋須國內生養宰 始得標「美國產」

農業部提建議案：肉蛋須國內生養宰 始得標「美國產」
拜登計畫恢復川普移民政策 拘留無證客家庭

拜登計畫恢復川普移民政策 拘留無證客家庭

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店