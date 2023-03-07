因應需求上升 美國籲全球原油增產

國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲表示，美國希望看到石油產量增加，包括石油輸出國家組織（OPEC）國家在內。（路透資料照片）

國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）今天表示，美國希望看到石油 產量增加，包括石油輸出國家組織（OPEC）國家在內。

法新社報導，費南德茲在德州 休士頓CERAWeek能源大會場邊表示：「隨著世界經濟復甦，我們將看到更多消費，因此我們希望供應滿足需求。」

費南德茲說，希望看到全球更多的原油供應，包括來自石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）。OPEC+是由13個OPEC成員國和11個非成員國組成。

OPEC+去年10月初決定每天減產200萬桶，此後都未上調產量。

美國基準原油期貨合約西德州中級原油（WTI）現在的價格比一年前俄羅斯入侵烏克蘭初期的價格減少約1/3，但仍比2019年同期高40%以上，也比2018年同期高近30%。

2021年9月初至2023年1月初期間，拜登 政府從戰略石油儲備中提取近2.5億桶石油，在國內市場出售，以緩解天然氣價格飆漲的問題。

去年拜登經常敦促OPEC+增加產量，但該組織已6個月沒有提高配額。

根據路透估計，今年2月，OPEC的原油產量比2019年2月每天減少近200萬桶。

OPEC預測，與去年相比，2023年的每日需求量將增加232萬桶。