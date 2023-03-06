AI開發商估值 衝上500億美元

大型生成式AI企業總估值。(資料來源:Dealroom)

可創作文字、圖畫的生成式人工智慧（Generative AI ）近來掀起熱潮，同時也帶來錢潮。

日經新聞統計，相關產業所吸引的投資 規模高達數十億美元，眾家開發商近年來的估值也衝上近500億美元。

在去年，OpenAI的ChatGPT 引爆了AI聊天機器人的熱潮，眾多能理解人類口說和文字的應用程式問世，例如美國新創公司Jasper AI所研發的文案軟體、總部在多倫多的Cohere催生的商品文案平台。

這促使生成式AI的投資熱度逐漸加溫。數據顯示，在今年1月，百大生成式AI公司的整體估值達480億美元，比2020年底激增五倍。單是微軟支持的OpenAI，估值即高達290億美元，Jasper AI等五家公司也躋身估值衝破10億美元的獨角獸公司。

以色列新創業者AI21實驗室在1月發表了AI寫作工具，可強化作者的寫作能力。該公司去年籌資6,400萬美元，已開發出可編輯和重寫文字的工具，供廣大創作者使用。

科技巨頭和創投人士對生成式AI這項新事業興致勃勃。Dealroom數據顯示，在2022年，對生成式AI業者的投資總額達21億美元，比2020年激增九倍。

部分生成式AI工具可用來寫程式碼，或生成匿名的資料以保護個資。英國新創公司Stability AI的Stable Diffusion，能依據文字提示創作專業等級的圖畫。

生成式AI的演進，歸功於半導體技術大幅進步。相關工具的能力，取決於對網路資料的理解程度。ChatGPT背後的GPT-3技術，處理資料的速度比1980年代的語音合成器神經網路NETtalk快數兆倍。

生成式AI的用戶也正在增加，美國顧問業者埃森哲（Accenture）表示，目前相關技術主要應用在科技產業，但在2024年前其他產業也會跟上。