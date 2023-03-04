核心CPI升幅趨緩 日本通膨持續強勁

編譯易起宇／綜合報導

東京2月核心消費者物價指數 （CPI）升幅趨緩，脫離上月創下的近42年高點，顯示出政府的能源補貼發揮成效，但進一步剔除燃料價格的物價指數卻站上30年新高，暗示通膨壓力可能持續強勁。

日本 政府3日數據顯示，剔除生鮮食品但包含燃料成本的東京2月核心CPI比一年前上升3.3%，符合市場預期，並比1月創下的近42年高點4.3%下滑整整1個百分點，主因是政府的能源補貼措施抑制了公用事業費用飆漲。雖然這項全國趨勢領先指標已連續九個月超過日本銀行（央行）的2%通膨率目標，但上月大幅下滑可能暗示日本的物價通膨已在1月觸頂。

三菱日聯摩根史坦利資深市場分析師戶內修自表示：「這個結果顯示出政府補貼措施的抑制通膨效果符合市場預期。不過，日本的通膨前景仍有許多不確定性。我們不知政府會如何和何時結束所有支援，企業轉嫁成本給消費者的程度可能比預期還大。」

日本首相岸田文雄 已下令執政聯盟未來兩周規劃更多措施，以因應物價上漲。執政黨自民黨政調會長萩生田光一3日表示：「我們希望最快下周啟動（起草措施）進程。」