我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

核心CPI升幅趨緩 日本通膨持續強勁

編譯易起宇／綜合報導

編譯易起宇／綜合報導

東京2月核心消費者物價指數（CPI）升幅趨緩，脫離上月創下的近42年高點，顯示出政府的能源補貼發揮成效，但進一步剔除燃料價格的物價指數卻站上30年新高，暗示通膨壓力可能持續強勁。

日本政府3日數據顯示，剔除生鮮食品但包含燃料成本的東京2月核心CPI比一年前上升3.3%，符合市場預期，並比1月創下的近42年高點4.3%下滑整整1個百分點，主因是政府的能源補貼措施抑制了公用事業費用飆漲。雖然這項全國趨勢領先指標已連續九個月超過日本銀行（央行）的2%通膨率目標，但上月大幅下滑可能暗示日本的物價通膨已在1月觸頂。

三菱日聯摩根史坦利資深市場分析師戶內修自表示：「這個結果顯示出政府補貼措施的抑制通膨效果符合市場預期。不過，日本的通膨前景仍有許多不確定性。我們不知政府會如何和何時結束所有支援，企業轉嫁成本給消費者的程度可能比預期還大。」

日本首相岸田文雄已下令執政聯盟未來兩周規劃更多措施，以因應物價上漲。執政黨自民黨政調會長萩生田光一3日表示：「我們希望最快下周啟動（起草措施）進程。」

日本 指數 岸田文雄

上一則

台積年薪漲近3成 平均首破300萬台幣

下一則

蔚來年投10億人幣研發自製電池 挖角蘋果、松下人才

延伸閱讀

日本首相岸田文雄19日訪問印度與總理莫迪會談

日本首相岸田文雄19日訪問印度與總理莫迪會談
Fed啟動升息一周年 即將宣告戰勝通膨了嗎？

Fed啟動升息一周年 即將宣告戰勝通膨了嗎？
丞相起風了 豐田答應工會 薪資漲幅將創20年來最大

丞相起風了 豐田答應工會 薪資漲幅將創20年來最大
俄侵烏週年 日相：G7將於24日與澤倫斯基線上會談

俄侵烏週年 日相：G7將於24日與澤倫斯基線上會談

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠