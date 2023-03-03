歐核心通膨攀峰 升息路更長

歐元區2月核心通膨年增率衝上5.6%。（美聯社）

歐元區2月通膨連續第四個月趨緩，但降溫幅度不如預期，服務價格勁升更把核心通膨年增率推上新高水準，這將迫使歐洲央行 （ECB）未來數月不得不持續提高利率 。

根據歐盟統計局2日公布的初步數據，歐元區2月整體消費者物價指數（CPI）年增率為8.5%，比1月的8.6%稍微緩和，反映服務、產品和食物價格漲勢加速，儘管能源漲速已減緩。路透訪調經濟學家原先預測，上月整體通膨年增率可能滑落到8.2%。

至於剔除能源和食物價格的核心通膨年增率，更從1月的5.3%衝上5.6%，創歐元區史上新高紀錄。核心通膨率是央行官員密切關注的指標，因為更能清楚呈現基礎通膨壓力現況。

此外，儘管整體物價漲勢稍緩，歐元區大型經濟體如德國、法國和西班牙的通膨都加速，凸顯央行要把通膨控制下來的任務有多艱鉅。最近歐元區各地興起罷工和勞工抗爭潮，正推升工資，通膨黏著性隨之增強。

從2月食物價格年增率從1月的14.1%攀至15%、服務通膨從4.4%躍上4.8%可知，歐元區通膨超越2%目標的時期可能比ECB預期更久。

凱投宏觀經濟學家帕爾瑪斯說：「這將使ECB鷹派態度堅定不移。」

自去年夏季至今，ECB累計已升息 整整3個百分點，並示意將在本月16日決策會議上再次提高基準利率2碼（0.5個百分點），從2.5%提高到3%。歐元區公債市場最近走勢也顯示，投資人預料ECB會進一步升息。

ECB總裁拉加德2日表示，今年整體通膨可望隨能源價格從去年巔峰回落而趨緩，但食物價格上揚意味通膨下滑走勢可能顛簸，3月決策會後恐有必要繼續升息。