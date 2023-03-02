歐元區製造業景氣 再萎縮

歐元區2月整體製造業景氣再度萎縮，但工廠產出是去年5月來首次不減反增，顯示供應鏈情況持續改善。（歐新社）

最新公布的採購經理人指數 （PMI）顯示，歐元區2月整體製造業景氣再度萎縮，但工廠產出是去年5月來首次不減反增，顯示供應鏈 情況持續改善。

路透報導，標準全球公司（S&P Global）2月製造業PMI終值為48.5，與初估值相符，但比1月的48.8下滑，仍舊低於象徵景氣榮枯分界線的50，顯示製造業景氣仍未脫離萎縮。

不過，衡量製造業產出的次指數不僅高於1月的48.9，還勉力站上50.1，是去年5月來首次高於50。這項次指數將納入3日（周五）出爐的綜合PMI。綜合PMI涵蓋服務業與製造業，被視為是呈現經濟健康全貌更好的指標。

標普全球首席經濟學家威廉斯說：「歐元區製造商2月回報產出稍稍擴張是好消息，一來是5月迄今首見成長，二來顯示從10月所見低點回升的基本趨勢進一步改善。」

威廉森指出，生產景象轉趨光明，反映供應鏈情況普遍改善，投入品對工廠交貨速度加快，加速程度大致是2009年來僅見。」

供應鏈緊繃紓解，導致工廠面臨的成本負擔大幅減緩。投入品價格指數從1月的56.3陡降至2月的50.9，是2020年9月來最低，一部分反映延遲效應，即投入品成本對產出價格的影響會隔一段時日才顯現。

對致力把通膨率壓向2%目標的歐洲央行 （ECB）決策官員來說，價格壓力減輕是好消息。一些決策者呼籲在3月之後採取更循序漸進的行動，因為當前通膨率已自10月觸及的高點下滑。然而，路透訪調經濟學家預期，本月ECB進一步升息2碼（0.5個百分點）已成定局。

歐洲央行自去年7月以來已升息300個基點，並承諾在3月再次大規模調升利率，德國央行總裁納格爾也在1日表示，歐洲央行可能需在3月之後大幅升息，並應加速削減其規模龐大的債券投資組合，以對抗頑固的高通膨。