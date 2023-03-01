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美貨櫃航運談判開鑼 零售新威脅

編譯林奇賢／綜合報導
海運運價暴跌對美國零售業固然是好事，卻可能遭遇交貨延遲的新麻煩。（路透）
海運運價暴跌對美國零售業固然是好事，卻可能遭遇交貨延遲的新麻煩。（路透）

今年的跨太平洋與全球貨櫃航商及物流圈研討會TPM23，26日起在加州長堤登場。路透指出，這場活動象徵貨櫃航運合約談判季的非正式開鑼。對美國零售業者來說，海運運價暴跌固然是利多，卻可能遭遇新的麻煩：交貨延遲。

路透報導，TPM23從2月26日一直舉行到3月1日，航商與美國客戶、各類出口商都將在這場大型研討會中，針對運送貨物的費用和數量敲定協議。由於亞洲-美國的貿易航線對航商來說利潤最高，這些合約也成為其他地區談判的基礎，因此這些談判受到密切關注且常引起爭論。

先前疫情打亂航運，使運價不斷飆漲，但如今形勢逆轉，託運人希望回收海運的成本；Transfar Shipping北美代表門羅（Jon Monroe）表示，這是「託運人的復仇」。

不過，專家指出，馬士基（Maersk）和地中海航運（MSC）等航商，正試圖藉由取消航次以支撐運價，可能引發新一輪的交貨延遲，因為貨櫃得從一艘船卸下後轉移到另一艘船。洛杉磯港數據顯示，今年1月已取消17個航次，警告未來還有更多航次遭取消。南加州玩具製造商MGA娛樂公司執行長賴瑞恩（Isaac Larian）指出：「如果海運業者一直轉移貨櫃，我們最終可能會錯過聖誕節。」

MGA團隊約75%的貨物已換約，如七彩時尚娃娃等玩具的長約已換成短期現貨市場合約。賴瑞恩說，該公司現在每只貨櫃支付約1150美元運費，比高峰時期省下超過1.8萬美元。空運和海運費率基準平台 Xeneta首席分析師桑德 （Peter Sand）指出，在經濟衰退威脅、把船裝滿的競爭下，現貨和合約費率的差距正在縮小。

加州 洛杉磯港 聖誕節

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