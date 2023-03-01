我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

法精品巨頭LVMH 傳想買卡地亞

編譯林聰毅／綜合報導
精品巨頭LVMH正在考慮收購競爭對手歷峰集團，或將歷峰旗下的高級珠寶事業卡地亞納入品牌組合。（路透）
精品巨頭LVMH正在考慮收購競爭對手歷峰集團，或將歷峰旗下的高級珠寶事業卡地亞納入品牌組合。（路透）

各種傳聞指出，擁有路易威登（LV）和蒂芙尼（Tiffany）的法國精品巨頭LVMH，正在考慮收購其競爭對手歷峰集團（Richemont），或至少將歷峰旗下的高級珠寶事業卡地亞（Cartier）納入其品牌組合。

瑞士報紙Finanz und Wirtschaft報導，最先透露此消息的人士說，LVMH的掌門人阿諾特（Bernard Arnault）正在考慮收購卡地亞，以便在蒂芙尼和寶格麗（Bulgari）之外進一步壯大該集團的珠寶品牌陣容。

報導並指出，據傳LVMH想要收購歷峰，若未能成功，將尋求從歷峰集團手中買下卡地亞。消息人士表示，擁有卡地亞控股權的魯伯特（Johann Rupert）反對出售卡地亞。

報導說，收購卡地亞將有助於LVMH擴充其珠寶投資組合，以追趕上該集團在皮件和手提包方面的主導地位。

瑞士精品集團歷峰的品牌組合包括卡地亞、萬寶龍（Montblanc）、伯爵（Piaget）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）。 該集團去年將虧損的線上時尚零售商Yoox Net-a-Porter的控股權，賣給競爭對手Farfetch和中東投資公司 Symphony Global。

據彭博資訊報導，LVMH的市值超過4,242億美元，因此有本錢可以收購歷峰集團，「假設以溢價30%收購歷峰集團，將耗資約1160 億美元。」

歷峰最近一季在中國的銷售額下降近四分之一，原因是光臨店面的顧客減少，加上人手不足，導致其精品店暫時關閉並縮短營業時間。相形之下，全球最大精品集團LVMH在去年第4季的銷售額達到246.5億美元，成長9%，原因是歐洲和美國的購物者在關鍵的假期購物季大舉採購。

投資 零售商 時尚

上一則

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

下一則

五大客戶猛砍單 台積本季財測恐難達標

延伸閱讀

有Tiffany還不夠？LVMH據傳想買卡地亞或其母公司

有Tiffany還不夠？LVMH據傳想買卡地亞或其母公司
名錶Baume & Mercier喜慶富貴 昌興限量熱銷

名錶Baume & Mercier喜慶富貴 昌興限量熱銷
法拉盛百萬珠寶搶案 增至4嫌

法拉盛百萬珠寶搶案 增至4嫌
蕭邦情人節名錶珠寶 昌興珠寶展銷中

蕭邦情人節名錶珠寶 昌興珠寶展銷中

熱門新聞

家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
美國前財長桑默斯（左）與紐約時報專欄作家克魯曼（右）常對美國通膨展望意見相左，但兩人都認為，人工智慧（AI）未來發展不容小覷，可能在民眾日常生活中扮演要角，甚至帶來經濟大震撼。圖／路透

難得看法相近 經濟大咖桑默斯、克魯曼這麼看AI前景

2023-02-23 09:34

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」