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北愛爾蘭貿易規則調整 英相：英貨物更順利入北愛

中央社／倫敦27日綜合外電報導
英國首相蘇納克（右）和歐盟執委會主席范德賴恩（左）27日英國溫莎會面。（美聯社）
英國首相蘇納克（右）和歐盟執委會主席范德賴恩（左）27日英國溫莎會面。（美聯社）

英國首相蘇納克與歐盟執委會主席范德賴恩今天進行會談，就調整英國脫離歐盟後的北愛爾蘭議定書達成協議。蘇納克表示，這項協議能讓貨物從英國其他地區更順暢地進入北愛爾蘭。

英國過去與歐盟在脫歐協議中達成「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol），實施特殊安排，讓北愛爾蘭實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭建立硬邊界。

但在此情況下，從英國本土送到北愛的貨物須經檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。

蘇納克（Rishi Sunak）與范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在會談後舉行記者會，他讚揚跟歐盟就北愛的未來貿易安排取得「決定性突破」，范德賴恩則描述所謂的「溫莎框架」（Windsor Framework）是「具有歷史意義」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，蘇納克表示，這項協議達成3件事，首先是消除「愛爾蘭海」（Irish Sea）的任何邊界觀念。他承諾使用綠色通道和紅色通道系統，讓貨物從英國其他地區更順暢、更少繁文縟節地進入北愛爾蘭。

還有英國產品在北愛爾蘭的供應會增加，其中包含藥品。蘇納克指出，一項「里程碑式的協定」代表著，北愛爾蘭能使用英國監管當局批准的藥物。

協議還會「維護北愛爾蘭的主權」。蘇納克說道，北愛爾蘭議會將能阻止歐盟貨物法規在北愛實施。

蘇納克更把協議形容成北愛爾蘭的「轉折點」，它將結束不確定性。

但蘇納克坦言，國內各政黨會希望仔細衡量協議內容。 他指出，英國國會將於「適當時機進行表決，而表決將獲得尊重」。

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