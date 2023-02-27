特斯拉投資人日 將發表宏偉計畫

特斯拉執行長馬斯克將在3月1日投資人日發表第三階段的「宏偉計畫」（Master Plan 3）。（美聯社）

特斯拉 將在本周舉行投資 人日活動，執行長馬斯克 已預告將發表攸關自駕計程車的「宏偉計畫」第三階段（Master Plan 3），市場密切關注特斯拉下一代低成本電動車平台的進展、以及是否正在籌劃推出平價新車。

MarketWatch報導，特斯拉的投資人日將在3月1日登場，馬斯克本月稍早表示，屆時將發表「宏偉計畫」第三階段的細節。馬斯克最早是在去年3月16日的推文提到這項計畫。

Evercore ISI分析師麥納利說：「我們預期這項計畫將會延續特斯拉2016年的第二階段宏偉計畫，包括提到自駕計程車（robotaxi）、共乘以減少駕駛里程、『超大容量』（megapack）電池，以及回收目標。」馬斯克2016年發表的第二階段宏偉計畫，仍有一些承諾尚未實現。

巴隆金融周刊（Barron's）則指出，不少分析師認為，特斯拉是時候需要推出一款更低價的新車，以確保特斯拉到2030年前的成長，並在其他傳統車廠的電動車紛紛出籠之際，守住市占率。

Bernstein分析師薩柯納吉說：「特斯拉在投資人日上最重要的議題，就是其『下一代、低成本汽車平台』的身分地位。」

薩科納吉表示，特斯拉需要推出更低價的電動車，以符合投資人的高成長期待。「根據我們研究，電動車基本上推出三到四年後，就會在提升銷量上遇到困難。」特斯拉Model 3初登場是在2017年，Model Y 則是在2020年。