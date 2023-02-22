我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

全球解封 貨櫃運價Q2反彈在望

記者黃淑惠／綜合報導
貨櫃輪運價出現谷底翻轉訊號，合約價有望報佳音。（本報資料照片）
貨櫃輪運價出現谷底翻轉訊號，合約價有望報佳音。（本報資料照片）

貨櫃輪運價出現谷底翻轉訊號，合約價有望報佳音。業界指出，春節後全球解封，各國經濟都在復甦，運價已跌無可跌，尤其美國各項經濟數據比預期好，遠東到美國線運價有望在近期回升，且即將進入新北美線合約談判，市場推估合約價有望優於預期。

海運業者指出，美國市場沒想像差，雖然目前還受到大陸農曆年後淡季影響，貨量未見急速回升，維持過去淡季水準，只是現貨運價跌到不合理價格，貨櫃輪載運各種民生必須品，庫存總會用完，貨櫃輸需求仍在，運價也應回到合理水準。

海運業者表示，分析美國經濟情況，最近陸續公布的數據顯示美國經濟相當強韌，元月消費者物價（CPI）及生產者物價（PPI）升幅都超出預估，零售銷售增幅也達近兩年來高點，在庫存去化差不多後，第2季有望出現補貨潮，貨櫃需求有望反彈。

尤其，貨櫃輪業界因應全球景氣急轉直下開始減班、減速及增加船舶退出速度，如果市場好轉，貨櫃輪班次會出現來不及供應情況，有點類似2019年減班過頭，市場需求一來，來不及調度致推升運價。

受惠現貨運價打底，貨櫃三雄今年獲利有望比預期好，市場推估在股利誘因下，短線有望吸引資金回頭。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價。（資料來源:上海航交所）
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價。（資料來源:上海航交所）

上一則

歐元區PMI大幅升至52.3

下一則

亞馬遜股重挫 形同變相減薪

延伸閱讀

普亭為何拒絕履行美俄限核條約？5要點必知

普亭為何拒絕履行美俄限核條約？5要點必知
普亭宣布暫退美俄限武條約 美國：不幸且不負責任

普亭宣布暫退美俄限武條約 美國：不幸且不負責任
氣球事件 國會擬提案管領空 加裝追蹤識別器 避免40萬飛彈打氣球

氣球事件 國會擬提案管領空 加裝追蹤識別器 避免40萬飛彈打氣球
俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景

俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

2023-02-14 19:43
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆