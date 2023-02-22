全球解封 貨櫃運價Q2反彈在望

貨櫃輪運價出現谷底翻轉訊號，合約價有望報佳音。（本報資料照片）

貨櫃輪運價出現谷底翻轉訊號，合約價有望報佳音。業界指出，春節後全球解封，各國經濟都在復甦，運價已跌無可跌，尤其美國各項經濟數據比預期好，遠東到美國線運價有望在近期回升，且即將進入新北美線合約談判，市場推估合約價有望優於預期。

海運業者指出，美國市場沒想像差，雖然目前還受到大陸農曆年後淡季影響，貨量未見急速回升，維持過去淡季水準，只是現貨運價跌到不合理價格，貨櫃輪載運各種民生必須品，庫存總會用完，貨櫃輸需求仍在，運價也應回到合理水準。

海運業者表示，分析美國經濟情況，最近陸續公布的數據顯示美國經濟相當強韌，元月消費者物價（CPI）及生產者物價（PPI）升幅都超出預估，零售銷售增幅也達近兩年來高點，在庫存去化差不多後，第2季有望出現補貨潮，貨櫃需求有望反彈。

尤其，貨櫃輪業界因應全球景氣急轉直下開始減班、減速及增加船舶退出速度，如果市場好轉，貨櫃輪班次會出現來不及供應情況，有點類似2019年減班過頭，市場需求一來，來不及調度致推升運價。