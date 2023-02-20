澳洲推動立法管制能源出口 日韓台LNG買主忐忑不安

據經濟部能源局統計，台灣去年液化天然氣（LNG）進口高達37%來自澳洲，澳洲已成為台灣最大LNG進口供應國。（路透）

澳洲 政府為緩和消費者受能源價格上漲所苦，正準備立法對能源價格和出口實施管制，卻可能因此扼殺外國投資 ，也不利和貿易夥伴之間的關係。

據經濟部能源局統計，台灣去年液化天然氣 （LNG）進口高達37%來自澳洲，澳洲已成為台灣最大LNG進口供應國。

澳洲總理艾班尼斯本月提出法案，爭取國會授權管制能源出口，以滿足國內需求。澳洲政府去年12月曾臨時對非長約天然氣祭出價格上限，並強制規範以「合理價格」出售天然氣。

英國金融時報報導，市場分析師和業者警告，這些干預措施可能對LNG投資和日、韓在內的貿易夥伴關係帶來嚴重後果。據統計，澳洲天然氣占日本LNG進口的42%，也各占中國大陸和南韓的34.5%和22%。

瑞士信貸能源分析師 Saul Kavonic 說：「外界擔心，工黨形同破壞對貿易夥伴天然氣出口的承諾，政府應視此為警訊。跨國公司如今將澳洲視為主權信用風險上升的國家。」

艾班尼斯政府去年5月執政後，致力化解和中國的貿易僵局，贏得業界肯定。如今，工黨政府準備祭出這個能源管制措施，該如何兼顧民生需求和外國在澳洲當地攸關出口經濟的投資，卻又引發質疑。

儘管已取得坎培拉方面的擔保，日本在澳洲能源利益的商社仍對出口管制可能導致的供應短缺影響感到憂心。

南韓通商產業資源部官員則表示 ，南韓自澳洲進口的LNG大都是長約，因此顧慮不大。

EnergyQuest執行長 Graeme Bethune認為，日本和南韓對澳洲LNG進口受限感到不安，可能波及綠能轉型的努力。他指出，澳洲還得靠日、韓兩國投資澳洲氫能出口的建設。