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晶片設計人才 業界搶著要

編譯易起宇／綜合報導
業界對晶片設計工程師的需求依然殷切。（路透資料照片）
業界對晶片設計工程師的需求依然殷切。（路透資料照片）

在全球經濟普遍放緩之際，半導體業正遭受晶片供應過剩的衝擊，促使一些晶片製造商減產或裁員，但由於科技大廠都正在自行研發晶片，業界對晶片設計工程師的需求依然殷切。

韓國經濟日報報導，南韓晶片設計公司ADTechnology計劃今年底前招募約100名晶片設計師。

Gaonchips、CoAsia和SEMIFIVE等其他南韓晶片設計商，也分別計劃招募至少50名設計人才，以滿足客戶或晶圓代工業者不斷增加的需求。另一家南韓系統單晶片（SoC）設計商ASICLAND則將招募100位設計師。

若這些招聘計畫全部落實，南韓半導體設計大廠年底前擁有的晶片設計人才，將從目前的1,500人增加至2,000人。

晶片設計公司扮演代工業者與無廠半導體公司間的橋樑，依據高通等無晶圓廠公司設計的積體電路，製造出可銷售的產品，交由三星電子和台積電等業者代工。Gaonchips執行長鄭圭東（音譯）說，隨著先進晶片的開發過程複雜且費時費力，晶片設計商的居中協調已變得空前重要。

業界主管表示，一項開發新的5奈米晶片的計畫，通常需要約100名設計工程師。

台積電透過建立名為開放創新平台（OIP）的生態系，加強與晶片設計公司的關係。在OIP設計基礎設施內，該公司還啟動價值鏈聯盟（VCA）計畫，以服務更廣泛的客戶。

三星電子也在2018年設立名為三星先進晶圓代工生態系（SAFE）的基礎設施，促進與設計公司的夥伴關係。

業界觀察人士表示，和台灣相比，南韓晶片設計公司還有很大的成長空間。南韓主要晶片設計公司的員工總數，約相當於台灣創意電子和世芯電子兩家公司的總和。

晶片 南韓 三星

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