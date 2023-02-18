3烏雲罩頂 油價想漲也難

國際油價連四天下跌，周線料將收黑。（彭博資訊）

編譯林奇賢／綜合報導

國際油價 17日連續第四天下跌，是去年12月初以來最長頹勢，周線預料也將收黑，儘管沙烏地阿拉伯表示，當前的OPEC+的減產協議將維持到年底，但美國市場出現供應過剩跡象，中國能源需求的前景仍有疑慮，加上聯準會（Fed）繼續緊縮貨幣的預期持續加深，可能抑制石油 需求，國際油價想漲也難。

倫敦布蘭特原油期貨17日盤中一度跌逾3%，至每桶82.2美元；紐約西德州原油也跌超過3%，至75.7美元。這兩個指標合約一周來可能都跌超過4%。

沙烏地阿拉伯能源大臣阿布都阿濟茲親王接受Energy Aspects訪問時表示，OPEC+去年10月簽訂的協議，將保持不變直到年底，當時各產油國決定從去年11月開始將日產量目標減少200萬桶。阿布都阿濟茲還說，對中國的需求預測仍抱持謹慎態度。

此外，美國能源資訊局（EIA）本周報告稱，在截至2月10日的一周，美國原油庫存大增1,630萬桶，達到4.714億桶，是2021年6月以來最高水準，增幅比預期大；在庫欣交割中心的原油庫存增加65.9萬桶，也達到2021年來最高水準。

從去年12月初至今，國際油價其實都在一個相對狹窄的區間波動。全球石油需求或許有望在下半年隨中國經濟復甦而回升，但短期內市場供應卻也沒有特別緊俏。

瑞銀集團商品分析師史陶諾沃表示，市場關切的是Fed下次是否再度升息2碼，這有助支撐美元，但對油價帶來壓力。

摩根大通分析師周五在報告中稱，俄羅斯石油產量預料到6月就會恢復正常，因此布蘭特油價今年不太可能突破每桶100美元大關，除非有任何重大的地緣政治因素。

另外，彭博資訊報導，歐洲天然氣 期貨價格17日跌到17個月低點，基準的荷蘭天然氣合約價跌破50歐元，若換算成布蘭特原油相當於每桶88美元，離平價愈來愈近，上一次油價高於天然氣價格是2021年7月。

發電廠可能會因為天然氣變便宜而改用更多天然氣，這也是拖累石油需求的原因之一。