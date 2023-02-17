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雀巢上季銷量萎縮 23年首見

編譯湯淑君／綜合報導
食品巨擘雀巢（Nestle）上季產品銷量萎縮，是23年來首見。（路透）
食品巨擘雀巢（Nestle）上季產品銷量萎縮，是23年來首見。（路透）

全球最大食品集團雀巢（Nestlé）上季產品銷量萎縮，是23年來首見，反映該公司數十年來最大規模漲價行動已影響買氣。但執行長施奈德表示，今年仍將進一步調漲價格，以抵銷大宗商品價格勁揚造成的損失。

施奈德說，雀巢今年依然面臨成本升高，「一些成本項目，包括阿拉比卡咖啡豆、牛乳和若干能源項目，就現貨價而論，自秋季以來（漲價壓力）已開始減緩。然而依我們之見，全年展望仍相當晦暗。」他強調，雀巢「受通膨打擊很大」，在利潤率方面「仍待補強」。

施奈德表示，儘管2022全年價格平均調漲8.2%，雀巢毛利率仍陡降約2.6個百分點，降幅甚鉅。

雀巢2022年銷售成長8.3%，低於分析師預期。銷售成長主要是受漲價驅動，實質內部成長（real internal growth）─衡量銷售量的指標─全年只微增0.1%。

這家生產Nespresso膠囊咖啡、Kit Kat巧克力棒和美極（Maggi）泡麵的公司去年第4季銷量減少2.6%，連兩季走下坡。上一回雀巢銷量呈現負成長，是在1999年第1季。受此利空衝擊，雀巢16日盤中股價大跌1%。

雀巢是又一家表示漲價影響產品銷量的跨國食品製造商。聯合利華（Unilever）上周也說，史上最大的價格漲幅，導致2022年銷售量下滑。俄烏戰爭導致原物料價格幾乎全面上漲，加上疫情相關的供應鏈瓶頸影響，業者不得不提高價格以緩和成本升高衝擊。

雀巢在北美和拉美市場價格漲幅最大，達到11.6%，導致北美銷量減少1.7%。

咖啡 疫情 供應鏈

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