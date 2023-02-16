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馬斯克：年底將找人接推特

編譯葉亭均／綜合報導
馬斯克希望在年底找到推特執行長的繼任者。（路透資料照片）
馬斯克希望在年底找到推特執行長的繼任者。（路透資料照片）

推特執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他希望在接近2023年底時找到繼任者接掌這家社群媒體公司。

馬斯克15日透過遠距視訊方式參與在杜拜舉行的世界政府高峰會（World Government Summit），他在接受阿聯內閣事務部長格伽維視訊訪談時指出，在把推特交棒給新的領導人之前，必須穩定推特的財務。

馬斯克說：「我認為我必須穩定這家組織，確保它的財務是穩健的狀態，並且已明確奠定了產品藍圖。」

自從去年10月收購推特後，馬斯克就表明他準備在某個時間卸任推特執行長，但之前不曾透露具體時程。他曾說過，卸下該職務後，他的優先任務將是以老闆的身分強化推特的工程事務。知情人士透露，馬斯克在去年12月就著手尋找推特執行長繼任人。

今年51歲的馬斯克說：「我推測，今年底會是個找到某人來接掌這家公司的好時機，因為我認為推特到今年底應該會處於穩定狀態。」

馬斯克也談到他致力於讓推特擺脫錯誤資訊的願景與行動。他表示，希望推特成為真相的來源，他並鼓勵企業、其他執行長和部長們說出真話，即使這麼做會招致抨擊。

他說：「引發一些批評沒有關係，那真的沒那麼糟。我經常在推特上遭到攻擊，但我不介意。」被問到他是否限制自己的小孩使用社群媒體，馬斯克說：「我沒試過限制我孩子使用社群媒體，但那可能是個錯誤。」

推特 馬斯克 社群媒體

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