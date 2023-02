蘋果下周舉行內部AI高峰會 科技巨擘AI戰將升溫

在Google、微軟及百度都要競相推出類似ChatGPT的人工智慧(AI )聊天機器人功能之際,蘋果 下周也將為內部員工舉辦每年都會登場的AI高峰會,可能使科技大咖之間的AI大戰更加激烈。隨著蘋果鬆綁新冠防疫政策,這場會議將是多年來首度實體舉行。

Apple Insider和9to5Mac等網站報導,彭博資訊記者葛曼(Mark Gurman)在推特發文揭露這個消息,形式類似蘋果每年都會舉行的全球開發者大會(WWDC),地點在公司總部的賈伯斯劇院,但只開放蘋果員工參加,無法出席者將能透過串流收看。

Interestingly, the event will be held in the Steve Jobs Theater at the Apple HQ and the in-person event will be streamed to employees as well. So, essentially how Apple held media events pre-Covid. Have to wonder if Apple will also return to that for public product launches. https://t.co/uhLv4se9oW