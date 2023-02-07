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蘋果下周舉行內部AI高峰會 科技巨擘AI戰將升溫

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果下周將為內部員工舉辦每年都會登場的AI高峰會。（路透）
蘋果下周將為內部員工舉辦每年都會登場的AI高峰會。（路透）

在Google、微軟及百度都要競相推出類似ChatGPT的人工智慧（AI）聊天機器人功能之際，蘋果下周也將為內部員工舉辦每年都會登場的AI高峰會，可能使科技大咖之間的AI大戰更加激烈。隨著蘋果鬆綁新冠防疫政策，這場會議將是多年來首度實體舉行。

AppleInsider和9to5Mac等網站報導，彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在推特發文揭露這個消息，形式類似蘋果每年都會舉行的全球開發者大會（WWDC），地點在公司總部的賈伯斯劇院，但只開放蘋果員工參加，無法出席者將能透過串流收看。

蘋果的AI高峰會被形容為「AI的全球開發者大會」，但只開放給蘋果員工，今年主題可能聚焦於ChatGPT和OpenAI。蘋果最近已在旗下裝置曾間許多AI和以機器學習為基礎的功能。

蘋果將在賈伯斯劇院舉辦實體活動，也引發各界揣測今年的主要發表會也將在賈伯斯劇院登場。蘋果去年的WWDC只開放給限制數量的開發者實體參加，但活動內容仍是預錄的；去年9月的iPhone 14系列新機發表會也邀請媒體記者參加，但發表內容也是完全預錄。

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