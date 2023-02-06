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科技三巨頭搶當AI領導者

編譯林聰毅／綜合報導
近來科技巨頭的財報說明會最常提到的話題除了經濟衰退和裁員，人工智慧（AI）及機器學習也成為熱議主題。（美聯社）
近來科技巨頭的財報說明會最常提到的話題除了經濟衰退和裁員，人工智慧（AI）及機器學習也成為熱議主題。（美聯社）

在聊天機器人ChatGPT竄紅後，近來科技巨頭的財報說明會最常提到的話題除了經濟衰退和裁員，人工智慧（AI）及機器學習也成為熱議主題，微軟、Google母公司字母，以及臉書母公司Meta Platforms競相要成為業界的領導者。瑞銀估計，這塊市場的規模可能超過1兆美元。

大型科技公司即將在AI領域大展手腳。微軟和Meta等科技大咖都告訴投資人，AI是成長的「巨大機會」，並承諾將投入鉅資以超越競爭對手。

彭博資訊在分析師15家最大軟體和半導體公司的財報說明會逐字稿後發現，AI、機器學習和相關術語，成為這些公司的最夯話題，與這類該題材有關的術語被提及超過200次，為2013年開始在美科技業者法說會上明顯提及AI以來，次數最多的財報季。

多年來，大多數矽谷大廠都在研發AI產品。但在OpenAI於去年11月發表ChatGPT之後，比賽正式開跑。今年迄今已有165場法說會和新聞稿提及這種風靡一時的生成式AI聊天機器人，超過了2022年全年被提及的次數。ChatGPT日前甫獲微軟投資100億美元。

瑞銀以華姆斯萊為首的分析師團隊表示，生成AI的市場可能「非常龐大」，規模將輕易「突破1兆美元」，潛在的利益正在吸引投資人。與此題材有關公司的股價也跟著水漲船高。例如，正在苦苦掙扎中的媒體公司BuzzFeed，在1月兩天的瘋狂交易中飆升了307%，原因是投資人看好該公司還沒公諸於世的AI計畫。

同樣，根據Vanda Research的數據，軟體業者C3.ai在聲明中宣揚其AI計畫後，股價在今年漲了一倍多。此外，被華爾街分析師吹捧為加碼投資AI的受惠者輝達公司，股價在1月大漲34%，為近六年來單月最佳表現。Tuttle資本管理公司執行長塔托說，希望利用AI來增加營收的科技巨頭可能是投資人停泊現金的最佳場所。

例如，Meta Platforms執行長祖克柏日前說，他的主要目標之一是成為生成式AI領域的領導者。Alphabet執行長皮伽已經將Google視為開發AI的領導者。Snap 首席執行長史畢爾將生成式AI視為「巨大的機會，他們已經投入了大量資金」。

AI 投資 股價

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