傳日本政府找雨宮正佳商量接日銀總裁 日圓一度貶值1%

日經引述知情人士透露，日本政府已和下任日銀總裁熱門人選之一的雨宮正佳（見圖）商量此事，而市場認為雨宮可能延續目前的超寬鬆貨幣政策，使日圓匯價6日一度貶值。（路透）

日銀（央行）總裁黑田東彥將在4月8日卸任。日經引述知情人士透露，日本 政府已和下任日銀總裁熱門人選之一的雨宮正佳商量此事，而市場認為他上任後可能延續目前的超寬鬆貨幣政策，使日圓匯價6日一度重貶1%。

根據彭博資訊報價，日圓兌美元6日早盤一度貶值1%至132.50日圓左右，寫1月12日以來最低，但隨後貶值幅度收斂。日圓上周五貶值近2%，因美國就業數據強勁，激勵美元強升。

報導指出，日本政府官員和執政聯盟已與現任日銀副總裁雨宮正佳進行討論；他的靈活身段和足智多謀，讓他成為下任日銀總裁的熱門人選。

北歐銀行駐奧斯陸的資深分析師Dane Cekov說：「若這個新聞屬實，且雨宮接任這個職位，認為日銀不久後會放棄超寬鬆政策的外國投資 人，將必須重新調整他們的預期。先前有些人希望日本政府挑選較鷹派的人選。」

根據市場參與者的看法，若雨宮正佳成為下任日銀總裁，將有利日債價格上漲，並對日圓構成壓力。

投資人正在衡量各個日銀總裁繼任人選的既有政策立場，以評估日銀撤回刺激措施的時程。在日銀去年12月意外調整殖利率 曲線控制措施後，對日銀將政策轉向的臆測日益增加，有評論人士認為，新上任的日銀總裁將是改變政策的理想催化劑。