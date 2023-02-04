智慧手機疲軟 高通銷售悲觀

智慧手機 晶片製造巨頭高通 （Qualcomm）上季銷售年減12%，本季營收 展望也低於市場預期，反映全球智慧手機市場疲軟，執行長艾蒙預期，手機需求下降，上半年都將持續通路庫存居高不下的情況，以中低階手機市場的需求最弱，對今年手機出貨量的看法比去年更偏負面，高通股價3日早盤下跌1%。

高通2日盤後表示，在止於去年12月25日的年度第1季淨利年減34.1%到22億美元，營收下滑11.6%至94.6億美元，都低於市場預期。

CDMA科技（QCT）部門上季營收減少11%到78.9億美元，不如預期，手機晶片事業減少18%至57.5億美元；不過物聯網事業營收成長7%到16.8億美元，車用晶片營收激增58%至4.56億美元。

高通預估，本季營收將介於87億-95億美元，這意味營收大減18.5%，低於分析師預測；每股盈餘估將介於2.05-2.25美元，也低於預期。艾蒙也說，全球經濟與中國防疫封控，對今年3G、4G和5G手機出貨量的看法比去年更偏負面。預期客戶將在年中完成庫存去化，下半年業績有望改善。

彭博資訊分析師指出，高通的本季財測暗示智慧手機市場仍面臨需求疲軟和庫存修正，物聯網部門也顯露疲弱跡象，庫存修正逐漸蔓延到物聯網領域。