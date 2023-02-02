我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

歐亞製造業景氣 走出谷底

編譯簡國帆、記者黃雅慧／綜合報導
儘管亞洲多國製造業景氣仍處萎縮領域，但中國解封正提振整體前景，製造商信心普遍好轉。（美聯社）
儘管亞洲多國製造業景氣仍處萎縮領域，但中國解封正提振整體前景，製造商信心普遍好轉。（美聯社）

在農曆年後的喜氣氛圍下，最新數據顯示，歐洲能源市場回穩與中國解封，正使歐洲與亞洲製造業景氣在2023年初好轉，暗示最壞情況已經過去，製造商對未來一年前景也更加樂觀。

史坦普全球公司1日公布，歐元區1月製造業採購經理人指數（PMI）攀升至48.8，為五個月來最高，雖仍低於象徵景氣榮枯線的50，但景氣萎縮幅度緩解，1月產出次指標升至去年6月來最高的48.9，新訂單次指標接近50，製造商加快增聘。

史坦普全球財智首席商業經濟學家威廉森指出，雖然歐元區製造商持續回報產出減少，訂單惡化，但景象已比去年10月低點更加光明。

在亞洲，日本1月自分銀行製造業PMI為48.9，跟上月的最終值持平，產出和新訂單等次指標的萎縮幅度縮小，供應商延遲交貨的情況是2021年2月以來最少，評估未來產出的次指標也升至三個月高點。

南韓1月製造業PMI略升至48.5，連續第七個月低於50，但新訂單次指標的萎縮速度放慢，業者五個月來首度增聘人手，增聘速度也是去年3月來最快，製造商對未來一年產出的樂觀信心也大幅改善。

中國1月財新／史坦普全球製造業PMI則小升至49.2，為景氣連續第六個月萎縮，但是萎縮程度放緩，財新智庫高級經濟學家王喆表示； 今年1月疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和需求趨弱，外需低迷，就業下降，物流也尚未完全恢復，但製造業企業樂觀情緒繼續提升。

東南亞製造業景氣也好轉，泰國、菲律賓及印尼的景氣持續擴張，馬來西亞和越南的景氣萎縮放緩，而且價格漲幅趨緩、供應鏈干擾降低，都提振製造商對未來12個月的信心。

但一些經濟學家認為，亞洲能否挺過全球需求放緩和頑固高通膨的衝擊，仍不確定。第一生命經濟研究所首席經濟學家西濱徹說，亞洲經濟低迷期的低谷已經過去，但美國和歐洲等主要出口市場經濟疲軟，仍讓前景蒙上陰影。

西濱 東南亞 越南

上一則

零食糖果漲幅 今年可望趨緩

下一則

記憶體寒冬 SK海力士上季慘虧

延伸閱讀

「通膨已開始處於緩和的過程」 鮑爾談話五要點一次看

「通膨已開始處於緩和的過程」 鮑爾談話五要點一次看
那指1月漲幅 2001年來最佳

那指1月漲幅 2001年來最佳
回購即將重現 漲勢可望延續

回購即將重現 漲勢可望延續
面對財報升息 道指跌261點

面對財報升息 道指跌261點

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%