歐亞製造業景氣 走出谷底

儘管亞洲多國製造業景氣仍處萎縮領域，但中國解封正提振整體前景，製造商信心普遍好轉。（美聯社）

在農曆年後的喜氣氛圍下，最新數據顯示，歐洲能源市場回穩與中國解封，正使歐洲與亞洲製造業景氣在2023年初好轉，暗示最壞情況已經過去，製造商對未來一年前景也更加樂觀。

史坦普全球公司1日公布，歐元區1月製造業採購經理人指數（PMI）攀升至48.8，為五個月來最高，雖仍低於象徵景氣榮枯線的50，但景氣萎縮幅度緩解，1月產出次指標升至去年6月來最高的48.9，新訂單次指標接近50，製造商加快增聘。

史坦普全球財智首席商業經濟學家威廉森指出，雖然歐元區製造商持續回報產出減少，訂單惡化，但景象已比去年10月低點更加光明。

在亞洲，日本1月自分銀行製造業PMI為48.9，跟上月的最終值持平，產出和新訂單等次指標的萎縮幅度縮小，供應商延遲交貨的情況是2021年2月以來最少，評估未來產出的次指標也升至三個月高點。

南韓1月製造業PMI略升至48.5，連續第七個月低於50，但新訂單次指標的萎縮速度放慢，業者五個月來首度增聘人手，增聘速度也是去年3月來最快，製造商對未來一年產出的樂觀信心也大幅改善。

中國1月財新／史坦普全球製造業PMI則小升至49.2，為景氣連續第六個月萎縮，但是萎縮程度放緩，財新智庫高級經濟學家王喆表示； 今年1月疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和需求趨弱，外需低迷，就業下降，物流也尚未完全恢復，但製造業企業樂觀情緒繼續提升。

東南亞 製造業景氣也好轉，泰國、菲律賓及印尼的景氣持續擴張，馬來西亞和越南 的景氣萎縮放緩，而且價格漲幅趨緩、供應鏈干擾降低，都提振製造商對未來12個月的信心。

但一些經濟學家認為，亞洲能否挺過全球需求放緩和頑固高通膨的衝擊，仍不確定。第一生命經濟研究所首席經濟學家西濱 徹說，亞洲經濟低迷期的低谷已經過去，但美國和歐洲等主要出口市場經濟疲軟，仍讓前景蒙上陰影。