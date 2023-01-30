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三大央行本周料將同步升息 只是步調緩急各異

編譯任中原／綜合外電

本周美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及英格蘭銀行（BOE）都將召開利率決策會議，且幾乎確定都將升息，只是幅度不同。

1. Fed的利率決策能否使美國經濟更接近「軟著陸」？

Fed這次會議預料將升息1碼，主因更多證據顯示美國的通膨已開始降溫。

FOMC有投票權的委員，包括「鷹派」的理事沃勒，都主張這次應升息1碼。美國消費者物價指數（CPI）年升率已連續六個月下降，12月升幅為6.5%，是2021年10月以來最低升幅。

在此同時，去年第4季國內生產毛額（GDP）年增2.9%，優於預估的2.6%。通膨趨緩，經濟展望穩健，顯示Fed更有希望達成「軟著陸」，即藉由升息壓低通膨，但不致使經濟陷入衰退。

2. ECB的利率決策對未來緊縮速度有何意義？

ECB總裁拉加德本月稍早時曾暗示，ECB將「維持路線」而大幅升息，明示這次將升息2碼。經濟學者也普遍認為ECB本周會議將升息2碼。

既然如此，這次會議（2月2日）的觀察重點在於之後的升息路徑。凱投集團首席歐洲經濟學者坎寧漢表示，「我們現在認為歐元區經濟表現強韌，而核心通膨居高不下，因此預期ECB在3月會議時還會再升2碼，之後兩次會議再各升息1碼，使利率達到3.5%頂峰。

不過這次之後的升息速度究竟如何，還要看陸續公布的經濟數據。路透對經濟學者的調查顯示，德國去年第四季經濟停滯，整個歐元區亦然，比原先預期的萎縮要好。分析師並預測，元月CPI年升率為9.1%，僅比去年12月時的9.2%略降。

3. 英格蘭銀行本周將升息多少？

市場預估英國央行本周四（2日）將升息2碼，達到4%。牛津經濟學公司首席英國經濟學者古德溫表示，這主要是因為服務業通膨頑強，及工資快速上升。他並預測3月利率升幅將縮小到1碼，且可能是最後一次升息。

英國去年11月民間部門工資年升7.2%（最新數據）；12月整體通膨率雖小降，但服務業通膨仍加速上升。

滙豐銀行經濟學者馬丁預測英國央行本周只會升1碼。她雖然也認為可能升2碼，但由於短期通膨減緩，通膨預期下降，且房市迅速減弱，都意味央行可能減緩緊縮速度。

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