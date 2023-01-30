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日本潔淨煤大突破 變身乾淨能源

編譯林奇賢／綜合報導

日本一座示範電廠宣告，該廠多年來進行的「潔淨煤」（clean coal）發電試驗已有一定的成果，這種採用煤炭氣化、燃料電池複循環的發電方式，證明了煤炭也可以成為「乾淨」的能源技術。

日經新聞報導，在廣島縣一座小島上，大崎CoolGen所設立的示範電廠坐落在瀨戶內海和青翠山脈之間，廠區占地11.8萬平方公尺。這裡禁止遊客拍照，以防洩漏日本最先進的技術。這座電廠旨在減少燃煤對環境影響，獲政府資助490億日圓（3.84億美元）。

傳統電廠透過燃燒煤炭產生蒸氣，以轉動汽輪機；大崎電廠則嘗試在燒煤時，吹入氧氣將煤炭氣化，以提高15%的效率，代表煤炭用量和二氧化碳排放同步減少。大崎CoolGen社長菊池哲夫說，研究人員已將這項技術開發到足以商用的水準。

他說，這項試驗計畫的三階段預定在3月前結束，「多年的努力開始具雛形，讓我很感動」。

大崎電廠在第二階段增設碳捕捉設施。測試結果證實他們有辦法透過相對便宜的碳捕捉技術再降低90%碳排，這也提高商用的可行性。接著電廠也發現，煤炭氣化不僅會產生二氧化碳，還有氫氣，所以在第三階段增設一個氫燃料電池，藉此產生更多電力。

日本有三分之一電力來自燃煤，因而將這項計畫視為實現能源安全且兼顧經濟和環境的關鍵。

日本

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