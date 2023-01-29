亞洲首富413頁反駁放空者是在攻擊印度 艾克曼認為要查

亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）旗下企業王國遭美國放空機構鎖定，阿達尼不甘示弱，大力反駁。（路透）

放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）的企業王國會計詐欺後，阿達尼如今發表厚達413頁的反駁文件，說興登堡不只是在攻擊他的公司，也是在攻擊印度 ，盼在旗下阿達尼企業（Adani Enterprises）推動的二次股票 發行的申購日期截止前，能消弭潛在投資 人的不安。

彭博資訊報導，阿達尼集團29日在聲明中說，興登堡報告中提的88個問題，約65個在公開揭露的資訊中已獲得解決，這家美國放空機構的行為「在適用的法律下，簡直就是蓄意的證券欺詐」。該集團重申，將「行使我們的權利，向所有有關當局尋求補救措施，保護我們的利害關係人」。

與此同時，阿達尼企業還有幾天的時間結束規模二次股票發行。儘管印度的投資人在企業公開發行股票時，通常會到最後幾天才申購，但興登堡的攻擊可能影響投資人情緒，令人擔憂；截至27日，認購率不到1%。

阿達尼在其回應中說：「這不僅是無端攻擊任何特定公司，還蓄意攻擊了印度，還有該國機構的獨立、健全、品質，以及其企圖心和成長題材。」

總部在紐約的興登堡研究25日發布費時兩年完成的調查報告，在阿達尼企業股票出售之前，指控阿達尼集團「明目張膽操縱股價與會計詐欺」，而且「債台高築」。興登堡研究表示，已透過在美國交易的債券、不在印度交易的衍伸性金融商品，做空該公司，但拒絕透露更多細節。

此外，知名投資人艾克曼（Bill Ackman）繼26日稱興登堡的報告「高度可信、非常值得好好研究」後，他又再度對阿達尼集團發出批評。他認為，銀行對這家印度公司擁有太多債務曝險，他建議銀行人員應該對興登堡的報告提出的問題，進行更多實地查核（due diligence）。