美、日、荷圍堵中國晶片 歐盟力挺

晶片示意圖。(路透)

日本與荷蘭據了解已和華府 達成協議，將聯手限制半導體設備製造商出口能製造先進晶片 的設備到中國，傳出歐盟 也可能加入圍堵行列。歐盟執委會官員27日表示，完全支持美國出手阻擋中國半導體產業發展的作法，不能任由中國獲得最先進技術。

彭博資訊和英國金融時報（FT）均引述知情人士說法報導，美、日、荷三方27日在華府達成針對部分先進晶片製造設備出口限制的協議，但協議內容不公開。此外，日荷還需要數月時間完成法律工作，落實禁令。

南華早報報導，在美日荷完成協商的消息傳出前，歐盟執委會內部市場執委布勒東27日在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）表示，完全同意剝奪中國最先進晶片的策略，「我們不能讓中國獲得最先進的技術...在確保我們共同的技術安全方面，你總是會發現歐洲站在你這一邊」。

FT指出，最新協議對拜登政府阻止中國發展半導體產業來說，是重要里程碑。彭博則將這項協議形容為「拜登的勝利」，因美國商務部去年發布禁令時，揭櫫目標為以限制中方發展超級計算機和半導體開發技術，並避免中方透過晶片發展大規模毀滅性武器等軍事系統。這項協議將限制艾司摩爾、Nikon和東京威力科創等大廠，不得將先進晶片的製造設備出口至中國。

艾司摩爾28日則說，「協議將側重於先進的晶片製造技術，包括但不限於高級光刻設備」。