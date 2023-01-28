我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

南韓國民年金 恐提前兩年破產

編譯王巧文／綜合報導

南韓27日發布的一份官方報告顯示，因經濟成長放緩及人口結構快速改變，南韓國民年金公團（NPS）資金預計將於2055年耗盡，比上次預測的年限提前兩年用罄。

路透報導，南韓衛生部NPS金融預測委員會在報告中表示，NPS資金預計將於2055年耗盡，且2041年後資產總額將開始減少。官方數據顯示，截至2022年10月底，NPS管理資產規模高達915兆韓元（逾7,400億美元），為全球第三大退休金基金，相當於該國去年國內生產毛額（GDP）預估總額的42%。

該預測指出，除非政府動用全額或部分國家預算，支應年金給付差額，否則NPS資金乾涸，將迫使勞動人口繳納所得的逾26%給國民年金。

該預測還說，民眾的年金強制提撥額必須從2025年起翻倍，才能確保70年後NPS累計儲備金與每年給付額保持一致。若延遲到2035年才提高提撥比例，繳付額將須增加2.3倍。

更令人擔憂的是，這項悲觀預測是基於未推動年金改革，且2025年出生率開始回升的較溫和情景。這個亞洲第四大經濟體的生育率全球最低，根據去年統計數據，南韓生育率連七年下滑，截至2021年連續四年都低於1。

南韓 退休金 預算

上一則

中國汽車去年出口311.1萬輛 躍居全球第2

下一則

英特爾好慘 去年獲利減60%

延伸閱讀

南韓生育率創新低 每位婦女平均生育率降至0.79

南韓生育率創新低 每位婦女平均生育率降至0.79
疫情來首見 南韓上季GDP萎縮0.4%

疫情來首見 南韓上季GDP萎縮0.4%
無視北京抗議 南韓暫停中國人短期簽證將延至2月底

無視北京抗議 南韓暫停中國人短期簽證將延至2月底
南韓客機緊急迫降日本北海道 疑似起飛噴火

南韓客機緊急迫降日本北海道 疑似起飛噴火

熱門新聞

大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

2023-01-21 22:24
華爾街股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的必需性消費股，很可能淪為日後的地雷股。路透

安全港其實最危險？專家示警這類股超買 泡沫快爆了

2023-01-20 11:55
科技公司陸續宣布裁員，資遣方案受到員工關注。圖為Google總部一隅。（中央社）

裁員薪情大不同 科技業資遣方案比一比

2023-01-22 08:52
FactSet的統計顯示，追蹤特斯拉的分析師當中，64%給予這檔股票「買進」或「加碼」的評級，比率是2014年底以來最高。 （路透）

股價全年崩跌65% WSJ：特斯拉還是華爾街的最愛

2023-01-23 08:54
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了