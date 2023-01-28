南韓國民年金 恐提前兩年破產

南韓 27日發布的一份官方報告顯示，因經濟成長放緩及人口結構快速改變，南韓國民年金公團（NPS）資金預計將於2055年耗盡，比上次預測的年限提前兩年用罄。

路透報導，南韓衛生部NPS金融預測委員會在報告中表示，NPS資金預計將於2055年耗盡，且2041年後資產總額將開始減少。官方數據顯示，截至2022年10月底，NPS管理資產規模高達915兆韓元（逾7,400億美元），為全球第三大退休金 基金，相當於該國去年國內生產毛額（GDP）預估總額的42%。

該預測指出，除非政府動用全額或部分國家預算 ，支應年金給付差額，否則NPS資金乾涸，將迫使勞動人口繳納所得的逾26%給國民年金。

該預測還說，民眾的年金強制提撥額必須從2025年起翻倍，才能確保70年後NPS累計儲備金與每年給付額保持一致。若延遲到2035年才提高提撥比例，繳付額將須增加2.3倍。

更令人擔憂的是，這項悲觀預測是基於未推動年金改革，且2025年出生率開始回升的較溫和情景。這個亞洲第四大經濟體的生育率全球最低，根據去年統計數據，南韓生育率連七年下滑，截至2021年連續四年都低於1。