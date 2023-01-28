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精品龍頭 LVMH去年營收創高

編譯劉忠勇、洪啟原／綜合報導
精品龍頭LVMH表示，2022全年集團整體營收成長23%，達792億歐元（86.1億美元），創史上新高。 （路透）
精品龍頭LVMH表示，2022全年集團整體營收成長23%，達792億歐元（86.1億美元），創史上新高。 （路透）

精品龍頭路易威登集團（LVMH）去年營收改寫歷史新高，旗下從珠寶到高檔飯店等品牌的疫後需求全面暴增，進一步鞏固該集團為歐洲最有價值上市企業的地位。LVMH並看好隨中國大陸解封、陸客回流，今年業績一樣大有可為。

全球首富、LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）26日在財報簡報上說：「我們相當有把握，尤其看好中國。在陸客現在可以前往觀光的澳門，變化相當驚人，顧客盈門，業績正強勢回歸。」

LVMH表示，上季本業營收成長10%，雖是去年單季最小增幅，但略優於分析師所料。至於2022全年集團整體營收成長23%，達792億歐元（86.1億美元），創史上新高；淨利增加17%至140.8億歐元。旗下品牌LV的全年營收首度超越200億歐元，將因此躍居全球最大奢侈品品牌。

與同業Cartier和Burberry一樣，LVMH上季業績趨緩，反映去年底中國大陸需求下降，不過各品牌今年1月在大陸的業績都開始反彈。阿諾特說，LVMH對2023年充滿信心 ，但「對當前不確定因素仍保持警戒」。除了本月以外，對於今年其餘時間的狀況他也坦承很難預測，他認為要到夏天才會見到大批陸客重返歐洲精品店。

花旗集團分析師蕭維特認為，LVMH業績好壞參半，尤其營業利益不如預期，反映去年下半年廣告和促銷支出增加。他說：「中國解封是一大轉機。」但他同時憂心美國需求可能走緩。

另外，全球第二大服飾商H&M 27日公布，截至去年11月的年度第4季營業利益，銳減87%至8.21億克朗（8,000萬美元），遠低於市場預估的36.7億克朗及去年同期的62.6億克朗，受能源、貨運及成衣費用飆升所衝擊。

H&M撤出俄羅斯市場，和精簡1,500人力衍生的相關成本，也對獲利構成壓力。

營收 H&M 分析師

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