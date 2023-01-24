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中解封 各國貨幣政策承壓

編譯任中原／綜合報導
中國經濟解封，使各國央行貨幣政策走向平添變數。（路透）
中國經濟解封，使各國央行貨幣政策走向平添變數。（路透）

中國大陸經濟解封，將使各國央行貨幣政策走向平添變數，短期內可能使各國央行在考慮停止升息時，更為審慎。

許多經濟學者雖不擔憂中國大陸解封會再度推升全球通膨，卻憂心初期的諸多不確定性，將增添美國聯準會（Fed）及其他央行的利率決策複雜度。

滙豐銀行亞洲經濟研究主任范力民表示，「中國去年讓Fed較為輕鬆，今年則使Fed辛苦得多」。他認為中國經濟解封，至少可能限制其他地區通膨的下降幅度，光是這項因素便可能使各國貨幣政策更緊，時間更長。

中國大陸解封後，隨著經濟復甦，可能消費更多能源，使油價及其他原料商品看漲，但同時也能進一步紓解全球供應鏈瓶頸，使廠商增加生產，降低一部分通膨壓力。兩項因素可能相互抵銷，但在交會之際卻可能使央行有理由維持高利率更久，密切監視大陸情勢對全球經濟的影響。

國際能源總署（IEA）最近預測，由於大陸石油需求增加，今年全球原油日需求量將創下1.017億桶新高，遠超過疫前水準。法國興業銀行經濟學者預測，如果中國大陸的解封動能不墜，今年國際油價平均將達到每桶100美元，遠高於目前的82美元左右。中國大陸傳統工業與化工廠的天然氣需求也可能激增，推升氣價。

不過，就算油價回升到100美元，也比2022年時的高點130美元低得多。而且一些經濟學者表示，美國經濟成長走下坡，抑制油價的力道將超過大陸需求增加的影響。

法國興業銀行經濟學者目前預期，來自大陸的通膨外溢影響仍不足以改變Fed與歐洲央行（ECB）的貨幣政策路徑，但不排除中國大陸的能源需求回升力道可能「比預期更強」，使Fed承受更大的升息壓力。

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