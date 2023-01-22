亞股今年漲勢如虹 華爾街看好農曆年後將續旺

從華爾街交易員到分析師都正日益看好今年的亞股展望，認為獲利前景、價位以及資金流動都預示走勢向上，農曆年後可望續漲。（路透）

從華爾街交易員到分析師都正日益看好今年的亞股 展望，認為獲利前景、價位以及資金流動都預示走勢向上，農曆年後可望續漲。台股 今年來也吸引45億美元的外資流入，多於南韓股市。

MSCI亞太指數 去年10月來已飆漲將近23%，表現超越美股的幅度為1993年來最大，也擊敗歐洲。主要利多來自中國解封、美元走弱、以及投資人進入衰退風險較低的市場。伯恩斯坦（Bernstein）以麥卡熙為首的策略師團隊指出，亞洲所有經濟體都沒有衰退風險，預期亞股今年將能收紅。

MSCI亞太指數今年來已攀升7.2%，為2012年來最佳的同期表現，美國銀行的基金經理人調查顯示，這波漲勢還會持續好幾個月，中國經濟前景迅速好轉，嘉惠亞太地區的其他經濟體。亞股的獲利前景也看好，MSCI亞洲指數未來12個月的獲利預估從去年10月底以來已獲上調約6%，相較下，美歐股市的獲利預測同期各遭下調至少1%。

雖著已開發國家都面衰退憂慮，資產管理業者Global CIO Office執行長杜根說，北京當局支持成長的前景，都已提高中國與廣泛亞洲資產對投資人的吸引力，「我們已加碼亞洲，認為此舉將帶來許多個月的回報」。

在亞股的這波漲勢中，中國的最主要亮點，MSCI中國指數去年10月底以來已狂漲超過50%，樂觀氛圍也外溢到其他股市，菲律賓和越南股市都已進入牛市，台股也逼近15,000點大關，接近進入多頭市場。

美銀的亞洲基金經理人調查顯示，95%的受訪投資人預期日本以外的亞太股市未來12個月將上漲，超過一半更預估漲幅將達二位數，多數經理人都「義無反顧地看多中國」。

資金流動也正在反映這種看法的轉變。外資本月來已買入165億美元的中國股票，將締造歷來最大單月流入紀錄，台股今年來也吸金45億美元，南韓股市流入33億美元。

在近來上漲後，亞股的價位看起來也不會太貴。MSCI亞太指數以未來獲利預估計算的本益比目前為12.9倍，符合五年中位數。

德意志銀行日前甚至預估，在價位仍低於長期平均等多道順風的加持下，MSCI亞太指數今年看漲20%，北亞股市、金融、工業及電信股特別誘人。

不過，已開發國家經濟不景氣可能抑制亞洲的些許樂觀氛圍，特別是南韓這類仰賴出口的市場，而且隨中國經濟恢復完全運作，通膨壓力也將蓄積，可能迫使央行維持鷹派更久。

美銀證券也以中國的不確定性降低為由，重申看多亞洲新興股市的立場，建議買進景氣循環類股，風險是美元走強、美國衰退加深、中國政策轉彎以及美國聯準會（Fed）政策趨緊。