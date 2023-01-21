我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春節期間走訪全美這幾家水族館 全家都開心

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

英國官員敦促首相降低對台灣晶片的依賴 籲擴大投資

編譯簡國帆／綜合外電
晶片被用於各式各樣產品，但台海緊張情勢可能阻礙半導體供應。（路透）
晶片被用於各式各樣產品，但台海緊張情勢可能阻礙半導體供應。（路透）

英國政府一份戰略草案指出，隨著晶片被用於各式各樣產品，台海緊張情勢可能阻礙半導體供應，建議首相

蘇納克採取行動，降低對台灣半導體的依賴。這意味著英國也可能加入美國、歐盟及日本等國追求晶片自主的行列。

彭博資訊引述這份還沒公布的戰略草案報導，中國若對台灣干預或動武，將阻礙台灣的進出口，從而威脅英國經濟。台灣擁有超過九成的全球先進晶片產能，還有半導體代工廠龍頭台積電。

這份戰略文件總結，晶片供應為具有重大地緣政治和經濟發展重要性的議題，英國應把微晶片的供應來源分散至較安全的友邦，同時擴大投資研發至少數十億英鎊。新冠疫情已干擾全球晶片供應，但政府推出半導體發展策略的進度遲緩，促使企業權衡在英國的投資。

知情人士透露，英國之前從未考慮過如種規模的補貼。但政府的戰略草案指出，政府應支持在國內生產化合物半導體（Compound Semiconductor）等專業產品；這類產品由不同原料組成傳統矽晶片，可用於電動車、5G無線技術和其他新興科技。英國政府則拒絕評論這篇報導，稱之為「揣測」，表示將在「恰當時機」公布這項戰略將。

起草戰略文件的官員也警告，中國參與收購英國晶片業者，構成國安風險。

英國政府已承諾去年將發布半導體戰略，已在去年上半年由前科技大臣菲利普等官員完成最終版本，原定去年夏季公布，但之後因為前首相強生政府垮台，因而延後，也讓許多官員的國安憂慮升高，並使許多企業和投資人感到挫折，批評伊國缺乏規劃，敦促投資晶片業。

確切而言，最後的戰略文件也可能有所差異。蘇納克在去年10月當選為新任首相後，數位、文化、媒體及體育部已由新的國務大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）統理，而唐萃蘭正在營估好幾份前朝政府的文件草案，並已作出調整。

蘇納克自己也特別對科技有興趣，一再推崇矽谷的創業文化，他的政府正試圖吸引晶片設計業者安謀（Arm）到倫敦掛牌上市。

晶片 英國 投資

上一則

南韓本月中上旬出口下滑 晶片出口銳減逾三成

延伸閱讀

南韓本月中上旬出口下滑 晶片出口銳減逾三成

南韓本月中上旬出口下滑 晶片出口銳減逾三成
又被罰 英國首相蘇納克坐車沒繫安全帶 警證實開出罰單

又被罰 英國首相蘇納克坐車沒繫安全帶 警證實開出罰單
韓媒：SK海力士無錫廠減產DRAM晶片10%~20%

韓媒：SK海力士無錫廠減產DRAM晶片10%~20%
分散風險 英最新戰略文件籲降低對台晶片依賴

分散風險 英最新戰略文件籲降低對台晶片依賴

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32

超人氣

更多 >
中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應
谷歌大裁員 被裁華人無心過年

谷歌大裁員 被裁華人無心過年
叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年

叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
唱了38年「難忘今宵」…新冠後遺症 李谷一缺席春晚

唱了38年「難忘今宵」…新冠後遺症 李谷一缺席春晚