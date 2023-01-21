日韓防疫鬆綁 全力拚經濟

日本 與南韓 20日都宣布將進一步放寬新冠防疫措施。南韓本月底將解除大多數的室內強制戴口罩 規定，日本也評估在今年春季把新冠肺炎降至與季節性流感同級，加入其他國家轉向「與新冠病毒共存」的行列，今後政策將聚焦於促進經濟復甦。

南韓疾病管理廳（KDCA）20日宣布，1月30日起將解除自2020年11月實施至今的「強制」戴口罩規定，改為「建議」民眾在室內戴口罩。

不過，一些場所仍必須強制配戴口罩，包括照護中心和醫院，以及大眾運輸系統。官員也說，若民眾身處通風不佳的擁擠場所，強烈建議應配戴口罩。

首爾當局表示，從死亡率和重症患者人數研判，南韓目前這波新冠疫情高峰已過。

KDCA說，估計近98.6%南韓人已有新冠病毒抗體，且政府已採取針對中國大陸遊客的因應措施，受大陸這波感染潮影響有限。

日本首相岸田文雄20日也表示，打算在春季調降新冠肺炎的法定傳染病級別，從第二類（與肺結核和SARS同級）降為第五類（與季節性流感同級）；他未說明何時「降級」，只表示會「儘快」決定。

「降級」後，日本將不再宣告緊急狀態，意味新冠肺炎患者或密切接觸者不必再強制隔離，公費醫療補助也將分階段退場，政府也可能不再建議民眾須在室內配戴口罩。

日本並未實施口罩強制令，目前官方建議民眾在室內戴口罩，包括在大眾運輸工具上，但許多民眾在戶外仍會自動戴口罩防疫。

厚生勞動省的專家小組23日將開會討論新冠肺炎重新歸類事宜。厚生勞動大臣加藤勝信說，官員將考慮縮短適用戴口罩建議的場所。