漲幅可能甚於金價 眾分析師2原因看好白銀 有望創9年新高

多名分析師看好國際銀價今年可望衝上每英兩30美元，創九年新高，而且漲幅可能甚於金價。（路透）

多名分析師 看好國際銀價今年可望衝上每英兩30美元，創九年新高，而且漲幅可能甚於金價 。

分析師向財經媒體CNBC表示，白銀供給不足，以及這項資產在高通膨時期表現通常優於黃金，是支撐白銀前景的主要驅動因素。根據路孚特彙編的收盤價，現貨銀價上次觸及30美元的價位，是2013年2月。

ABC Bullion執行長辛普森表示：「過去在通膨較高的年份，銀價年漲幅曾接近20%。有鑑於此，加上銀價相對黃金的價格偏低，今年朝每英兩30美元邁進，並不令人意外，儘管可能遭遇不小阻力。」

現貨銀價在1980年漲到破紀錄的每英兩49.45美元，而當時的通膨年增率為13.6%；相形下，在1976年，銀價每英兩僅約4美元，通膨率為5.7%。

當前銀價約落在每英兩24.02美元，而美國去年12月消費者物價指數 （CPI）比前年同期上升6.5%。

貴金屬公司MKS Pamp金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels）表示，白銀正陷入短缺，紐約和倫敦實物中心的白銀庫存明顯下降，降幅比黃金還大。他認為，隨著工業需求造成供給吃緊，預計未來五年白銀將出現逾1億英兩的缺口。他因而看好銀價攀抵每英兩28美元，甚至30美元以上。

然而，白銀走勢不見得一路順遂。根據MKS Pamp數據，對經濟衰退的擔憂，也可能導致工業需求疲軟，拖累銀價，最低可能跌到每英兩18美元。分析師指出，銀價面臨的最大風險是，通膨降溫的速度比預期快。