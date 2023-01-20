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越南躋身新興市場 路透：2025難達標

編譯林奇賢／綜合報導

路透引述知情人士報導，越南恐怕無法自訂目標2025年期限前，升格為新興市場，因為尚未完成對交割和外資所有權在內的必要改革，也將因此無法吸引更多投資的資金。

路透報導，儘管越南是個倚賴境外工業投資、出口占國內生產毛額（GDP）比重相當高的開放經濟體，但卻對外資進入設限來保護本地股市。因此，知名的股市指數編製公司，將越南列為和貝南、布吉納法索等其他開發程度較低的經濟體一樣的「邊境市場」。

越南政府去年7月承諾在2025年前至少讓該國股市被一檔主要指數從邊境市場提高到新興市場的位階，但知情人士說，由於這些改革會增加該國央行的監管任務，而越南的政府機構通常希望規避風險，改革因而延宕。

一名知情人士表示，除非近期取得重大進展，否則可能至少延後一年。另一位消息人士說，越南晉級新興經濟體，可能要延到2020年代之末。

越南主要的交易所胡志明市證交所，是東南亞主要經濟體中規模最小的交易所，其股票交易市值約1,800億美元，不到馬來西亞的一半。受房地產業動盪的影響，越南股市去年下跌逾30%，表現淪為全球末段班。

研究人員哈西貝德爾、范博梅爾表示，若越南晉身新興市場之列，該國股市最多可望上漲3%。對越南來說，這意味著價值約50億美元的資金流入。

富時（FTSE）和MSCI都公開表示，越南對於交割的預付要求、對外資對股票所有權的嚴格限制，是晉級新興市場的主要障礙之一。

投資人通常會在公開市場交易的兩天後進行交割，但在越南，他們必須確保在交易執行前備妥交割款，這對單日進行多次操作的投資人增加大量的成本。

另一個主要障礙是越南對外資所有權的嚴格限制，對當地銀行來說，這一限制設在30%，許多大銀行都已達到上限。

越南 投資 新興市場

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